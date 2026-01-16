İki çocuğunu öldürüp intihar etti! Vahşette yeni detaylar: Youtuber çıktı

Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'ndeki bir villada dehşet yaşandı. Sergen Altunbaş ve karısı G.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle genç kadın evi terk etti. Karısı eve gelmeyince cinnet getiren Altunbaş, 6 yaşındaki Mert ve 8 yaşındaki Ada'yı silahla vurarak katlettikten sonra intihar etti.

FENOMEN ÇIKTI

Öte yandan katliam yapan babanın Youtube'da vize danışmanlığı yapan Sergen Altunbaş olduğu ortaya çıktı. "Amerika'da nasıl vize alınır?" içerikleri üreten Altunbaş ABD'den de paylaşımlar yapıyordu.

ACILI YAKINLARI OLAY YERİNE GELDİ

Bölgeye gelen sağlık ekipleri baba ve çocukların hayatını kaybettiğini tespit etti. G.A. ile aile yakınları da acı haberi alınca olay yerine geldi. Olay yerine gelen yakınları, Sergen Altunbaş'ın ait otomobilini kundakladı. Bölgede yapılan incelemelerin ardından baba ve çocukların cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

