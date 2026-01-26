Menü Kapat
Yaşam
Yaşam
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Ordu'da kan donduran olay! Yanan evin yanındaki ağaçta ölü bulundu

Ordu'nun Ünye ilçesinde 67 yaşındaki Selahattin Ç., yaşadığı evi ateşe verdikten sonra evin bahçesindeki ağaca asılı halde ölü bulundu. 4 çocuk babası olduğu öğrenilen şahsın ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
26.01.2026
22:34
|
GÜNCELLEME:
26.01.2026
22:34

'nun ilçesinde bir şahıs, oturduğu evi ateşe verdi. Şahıs, olay yerine gelen ekipler tarafından evinin yanındaki ağaçta asılı halde ölü bulundu.

Ordu'da kan donduran olay! Yanan evin yanındaki ağaçta ölü bulundu

ALEVLER EVİ SARDI

Pelitliyatak Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, 4 çocuk babası 67 yaşındaki Selahattin Ç., girdiği bunalım sonucu yaşadığı evi ateşe verdi. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da ev sahibini arama çalışması başlattı.

Ordu'da kan donduran olay! Yanan evin yanındaki ağaçta ölü bulundu

ACI HABER BAHÇEDEN GELDİ

Yapılan incelemede Selahattin Ç., yanan evin hemen yanında bulunan kiraz ağacında asılı halde ölü bulundu. İlk belirlemelere göre ettiği düşünülen şahsın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yanan evde soğutma çalışmalarını tamamlarken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Ordu'da kan donduran olay! Yanan evin yanındaki ağaçta ölü bulundu
