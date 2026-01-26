Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Editor
Editor
 Baran Aksoy

İşgalci İsrail ordusu katliamlarına devam ediyor! Gazze'de can kaybı 71 bin 660'a yükseldi

İşgalci İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de katliamlarına devam ediyor. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 71 bin 660'a yükseldi. Toplam yaralı sayısının da 171 bin 419'a ulaştığı aktarıldı.

İşgalci İsrail ordusu katliamlarına devam ediyor! Gazze'de can kaybı 71 bin 660'a yükseldi
IHA
26.01.2026
26.01.2026
Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesiyle bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken, bir yandan da İsrail askerleri anlaşmayı ihlal ederek sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 3 cenazenin ulaştığı belirtilirken, cenazelerden ikisinin İsrail askerlerinin düzenlediği yeni saldırılarda öldüğü, birinin ise enkaz altından çıkarıldığı bildirildi. Yeni saldırılarda 20 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

İşgalci İsrail ordusu katliamlarına devam ediyor! Gazze'de can kaybı 71 bin 660'a yükseldi

Bakanlık açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim tarihinde varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının 486'ya, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 714'e yükseldiği, yaralı sayısının da bin 341'e ulaştığı ifade edildi.

İşgalci İsrail ordusu katliamlarına devam ediyor! Gazze'de can kaybı 71 bin 660'a yükseldi

TOPLAM CAN KAYBI 71 BİN 660'A YÜKSELDİ

Açıklamada ayrıca İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 660'a, toplam yaralı sayısının da 171 bin 419'a ulaştığı aktarıldı.

İLGİLİ HABERLER
ABD ve İsrail'in saldırı hazırlığı İran'ı tedirgin etti: Pişman ederiz!
Sisi'den Filistin'e destek mesajı! "Dünya efsanevi direnişe tanıklık ediyor"
YORUM YAZ
