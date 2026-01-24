Ordu ve Düzce'de 2 kişi evlerinde ölü bulundu

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Yudum Sokak üzerinde bulunan bir sitede yaşanan olayda 38 yaşındaki Nazım Tursen Büberci'nin odasına giren annesi, bir süredir haber alamayan oğlunu yerde hareketsiz yatar vaziyette buldu.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ TESPİT ETTİ

Anne, uyandırma çabaları sonuç vermeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Büberci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölüm haberinin ardından Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şahsın odasında inceleme yaptı. Olay yerinde Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Büberci'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BENZER BİR OLAY DA DÜZCE'DE YAŞANDI

Düzce'de Gümüşova ilçesine bağlı Yakabaşı köyünde C.A.K. (23) isimli genç, ikamet ettiği evin salonunda bulunan koltuk üzerinde kardeşi tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından gerekli çalışmalar yapılırken, C.A.K.'nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Düzce Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor.