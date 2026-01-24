Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Ordu ve Düzce'de 2 kişi evlerinde ölü bulundu

Ordu ve Düzce'de biri 38, diğeri 23 yaşındaki iki kişi evlerinde ölü bulundu. Şahısların cansız bedenleri morga kaldırılırken ölüm nedenleri, otopsi sonucunda belli olacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ordu ve Düzce'de 2 kişi evlerinde ölü bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.01.2026
saat ikonu 21:35
|
GÜNCELLEME:
24.01.2026
saat ikonu 21:35

Ordu'nun ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Yudum Sokak üzerinde bulunan bir sitede yaşanan olayda 38 yaşındaki Nazım Tursen Büberci'nin odasına giren annesi, bir süredir haber alamayan oğlunu yerde hareketsiz yatar vaziyette buldu.

Ordu ve Düzce'de 2 kişi evlerinde ölü bulundu

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ TESPİT ETTİ

Anne, uyandırma çabaları sonuç vermeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Büberci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ordu ve Düzce'de 2 kişi evlerinde ölü bulundu

haberinin ardından Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şahsın odasında inceleme yaptı. Olay yerinde Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Büberci'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BENZER BİR OLAY DA DÜZCE'DE YAŞANDI

'de Gümüşova ilçesine bağlı Yakabaşı köyünde C.A.K. (23) isimli genç, ikamet ettiği evin salonunda bulunan koltuk üzerinde kardeşi tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından gerekli çalışmalar yapılırken, C.A.K.'nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Düzce Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Manisa'da yürek yakan olay! 3 aylık bebek yatağında ölü bulundu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kayıp olarak aranan şahsın cesedi karlar altındaki araçta bulundu
ETİKETLER
#düzce
#ölüm
#olay
#Ünye
#Trajedı
#Vİdeyol
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.