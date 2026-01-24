Manisa'da yürek yakan olay! 3 aylık bebek yatağında ölü bulundu

Altay Mahallesi'ndeki bir apartmanda, 3 aylık Ş.A.Y.'nin yatağında hareketsiz olduğunu fark eden bakıcısı G.S. durumu panikle sağlık ekiplerine bildiri. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler bebeğin yaşamını yitirdiği belirledi.

ANNE VE BAKICI İFADE VERECEK

Bebeğin cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Ş.A.Y.'nin gece yediği mamadan sonra kusması üzerine boğulmuş olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi. Olay sırasında evde olmayan 28 yaşındaki anne F.Y. ile G.S. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.