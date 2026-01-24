Miray Akovalıgil konsere gidemedi! Komedyene Tarkan'dan bilet jesti geldi

Tarkan'ın konser biletleri saatler içinde tükenirken komedyen Miray Akovalıgil, sosyal medya hesabından eğlenceli video paylaşarak sitem etti. Tarkan'dan Miray Akovalıgil'e cevap gecikmedi.

MİRAY AKOVALIGİL TARKAN KONSERİNE BİLET BULAMAYINCA SİTEM ETTİ

Tarkan'a ithafen hazırladığı videoda Tarkan'dan yeni konser tarihleri beklediğini belirten Miray Akovalıgil'in videosuna yorum yağdı. Akovalıgil videoya "Vereceksen huzur değil yeni konser tarihleri ver canımız" notunu düştü.

TARKAN'DAN MİRAY AKOVALIGİL'E BİLET JESTİ

Tarkan, Miray Akovalıgil'in paylaşımına yazdığı yorumda "Miray ne komiksin sen yaa, çok güldürdün beni. sen çok yaşa :) İstediğin konsere yerini ayrılmış bil, bekliyorum" dedi.