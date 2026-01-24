Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Miray Akovalıgil konsere gidemedi! Komedyene Tarkan'dan bilet jesti geldi

Komedyen Miray Akovalıgil, sosyal medya hesabından Tarkan'ın İstanbul'da verdiği konserlere bilet bulamadığını belirterek sistem etti. Akovalıgil, Tarkan'dan yeni konser tarihi isterken megastar o paylaşımı gördü ve komedyene bilet hediye etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Miray Akovalıgil konsere gidemedi! Komedyene Tarkan'dan bilet jesti geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.01.2026
saat ikonu 13:04
|
GÜNCELLEME:
24.01.2026
saat ikonu 13:04

Tarkan'ın konser biletleri saatler içinde tükenirken komedyen Miray Akovalıgil, sosyal medya hesabından eğlenceli video paylaşarak sitem etti. Tarkan'dan Miray Akovalıgil'e cevap gecikmedi.

MİRAY AKOVALIGİL TARKAN KONSERİNE BİLET BULAMAYINCA SİTEM ETTİ

Tarkan'a ithafen hazırladığı videoda Tarkan'dan yeni konser tarihleri beklediğini belirten Miray Akovalıgil'in videosuna yorum yağdı. Akovalıgil videoya "Vereceksen huzur değil yeni konser tarihleri ver canımız" notunu düştü.

Miray Akovalıgil konsere gidemedi! Komedyene Tarkan'dan bilet jesti geldi

TARKAN'DAN MİRAY AKOVALIGİL'E BİLET JESTİ

Tarkan, Miray Akovalıgil'in paylaşımına yazdığı yorumda "Miray ne komiksin sen yaa, çok güldürdün beni. sen çok yaşa :) İstediğin konsere yerini ayrılmış bil, bekliyorum" dedi.

Miray Akovalıgil konsere gidemedi! Komedyene Tarkan'dan bilet jesti geldi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Robert Pattinson Nilüfer Yanya hayranı çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hazal Kaya'nın sözleri eleştirilmişti! Meryem Uzerli'nin paylaşımındaki detay dikkat çekti
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.