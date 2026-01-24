Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Robert Pattinson Nilüfer Yanya hayranı çıktı

Twilight serisiyle büyük bir başarı yakalayan oyuncu Robert Pattinson, son verdiği röportajda beğendiği şarkıcıları sıraladı. Pattinson güncel favori sanatçıları arasında Nilüfer Yanya'yı çok beğendiğini paylaştı.

24.01.2026
24.01.2026
saat ikonu 12:34

Robert Pattinson, yıllar sonra müziğe dönerek kendi yazdığı yedi şarkıyla ilk albümünün sinyallerini veriyor. Son olarak bir dergiye röportaj veren Robert Pattinson, favori sanatçısının Nülüfer Yanya olduğunu açıkladı.

ROBERT PATTINSON'UN FAVORİ SANATÇISI NİLÜFER YANYA ÇIKTI

Robers Pattinson, verdiği röportajda en favori sanatçısını açıkladı ve "Evet, piyano. Nilüfer Yanya'yı seviyorum. Gerçekten harika. Onu çok seviyorum. Bu beni biraz şaşırttı aslında. "Gerçekten mi?" dedim kendi kendime. War, War'ı gerçekten seviyorum. Peki asıl sevdiğim kim biliyor musunuz? Bunu çok geç keşfettim" dedi.

Robert Pattinson Nilüfer Yanya hayranı çıktı

ROBERT PATTINSON ŞARKICILIĞA GERİ DÖNÜYOR

Son günlerde ortaya çıkan bilgilere göre Pattinson, yedi yeni şarkısını kaydettirdi. Şarkıların isimleri ise; Bent Out That Midnight Day, Best Friend, Fascinate, Fell Off, Green Light, Waiting on Me ve Witness (You See Me) olduğu ortaya çıktı. Listelere göre Pattinson bu parçalarda hem söz yazarı hem de yorumcu olarak yer alıyor.

Robert Pattinson Nilüfer Yanya hayranı çıktı
#Magazin
