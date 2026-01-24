Robert Pattinson Nilüfer Yanya hayranı çıktı

Robert Pattinson, yıllar sonra müziğe dönerek kendi yazdığı yedi şarkıyla ilk albümünün sinyallerini veriyor. Son olarak bir dergiye röportaj veren Robert Pattinson, favori sanatçısının Nülüfer Yanya olduğunu açıkladı.

ROBERT PATTINSON'UN FAVORİ SANATÇISI NİLÜFER YANYA ÇIKTI

Robers Pattinson, verdiği röportajda en favori sanatçısını açıkladı ve "Evet, piyano. Nilüfer Yanya'yı seviyorum. Gerçekten harika. Onu çok seviyorum. Bu beni biraz şaşırttı aslında. "Gerçekten mi?" dedim kendi kendime. War, War'ı gerçekten seviyorum. Peki asıl sevdiğim kim biliyor musunuz? Bunu çok geç keşfettim" dedi.

ROBERT PATTINSON ŞARKICILIĞA GERİ DÖNÜYOR

Son günlerde ortaya çıkan bilgilere göre Pattinson, yedi yeni şarkısını kaydettirdi. Şarkıların isimleri ise; Bent Out That Midnight Day, Best Friend, Fascinate, Fell Off, Green Light, Waiting on Me ve Witness (You See Me) olduğu ortaya çıktı. Listelere göre Pattinson bu parçalarda hem söz yazarı hem de yorumcu olarak yer alıyor.