Robert Pattinson Nilüfer Yanya hayranı çıktı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Robert Pattinson, yıllar sonra müziğe dönerek kendi yazdığı yedi şarkıyla ilk albümünün sinyallerini veriyor. Son olarak bir dergiye röportaj veren Robert Pattinson, favori sanatçısının Nülüfer Yanya olduğunu açıkladı.
Robers Pattinson, verdiği röportajda en favori sanatçısını açıkladı ve "Evet, piyano. Nilüfer Yanya'yı seviyorum. Gerçekten harika. Onu çok seviyorum. Bu beni biraz şaşırttı aslında. "Gerçekten mi?" dedim kendi kendime. War, War'ı gerçekten seviyorum. Peki asıl sevdiğim kim biliyor musunuz? Bunu çok geç keşfettim" dedi.
Son günlerde ortaya çıkan bilgilere göre Pattinson, yedi yeni şarkısını kaydettirdi. Şarkıların isimleri ise; Bent Out That Midnight Day, Best Friend, Fascinate, Fell Off, Green Light, Waiting on Me ve Witness (You See Me) olduğu ortaya çıktı. Listelere göre Pattinson bu parçalarda hem söz yazarı hem de yorumcu olarak yer alıyor.