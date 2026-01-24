Menü Kapat
Editor
Editor
 | Dilek Ulusan

Ufuk Özkan'a donör olan kişinin Salih Kıvırcık olduğu iddia edildi

Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği sebebiyle hastanede tedavi altında. Özkan'a donör olan kişinin daha önce birlikte çalıştığı görüntü yönetmeni Salih Kıvırcık olduğu iddia edildi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.01.2026
saat ikonu 10:40
|
24.01.2026
24.01.2026
saat ikonu 10:40

Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören için uygun donör bulundu. Güzel haberi, oyuncunun kardeşi Umut Özkan sosyal medya hesabından duyurdu.

UFUK ÖZKAN'A DONÖR BULUNDU

“Geniş Aile”, “Oflu Hoca”, “Emret Komutanım” gibi yapımlarda rol alan oyuncu Ufuk Özkan, 12 Ocak’ta hastaneye kaldırılmıştı. 50 yaşındaki oyuncu, uzun süredir bekliyordu. Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan abisine donör bulunduğunu paylaştı.

Ufuk Özkan'a donör olan kişinin Salih Kıvırcık olduğu iddia edildi

UFUK ÖZKAN'A DONÖR OLAN KİŞİ BULUNDU

Ufuk Özkan'a, daha önce birlikte çalıştığı görüntü yönetmeni Salih Kıvırcık donör olduğu iddia edildi. Salih kıvırcık yaptığı paylaşımda, iddiaları güçlendirdi.

Ufuk Özkan'a donör olan kişinin Salih Kıvırcık olduğu iddia edildi

UMUT ÖZKAN YAPTIĞI PAYLAŞIMDA SEVİNDİRİCİ HABERİ VERDİ

Umut Özkan, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Ufuk ağabeyimin karaciğer nakli süreciyle ilgili sizlerle güzel bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Çok şükür donör arayışında artık sonlara geldiğimizi söyleyebiliriz," dedi.

Ufuk Özkan'a donör olan kişinin Salih Kıvırcık olduğu iddia edildi

"Süreç şu an itibarıyla yüzde 90 oranında olumlu ilerliyor. Her şeyin olumlu devam etmesi halinde pazartesi günü doktorlarımızla birlikte süreci dahil sonucu sizlerle paylaşıyor olacağız. Bu süre zarfında içtenlikleri ve destekleriyle ağabeyimin yanında olduklarını hissettiren kalbiyle, dualarıyla ve iyi dilekleriyle yanımızda duran herkese hem ağabeyim hem ailemiz adına yürekten teşekkür ederiz." dedi.

#Sağlık
#oyuncu
#karaciğer nakli
#ufuk özkan
#Donör
#Magazin
