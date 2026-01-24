Ufuk Özkan'a donör olan kişinin Salih Kıvırcık olduğu iddia edildi

Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan için uygun donör bulundu. Güzel haberi, oyuncunun kardeşi Umut Özkan sosyal medya hesabından duyurdu.

UFUK ÖZKAN'A DONÖR BULUNDU

“Geniş Aile”, “Oflu Hoca”, “Emret Komutanım” gibi yapımlarda rol alan oyuncu Ufuk Özkan, 12 Ocak’ta hastaneye kaldırılmıştı. 50 yaşındaki oyuncu, uzun süredir karaciğer nakli bekliyordu. Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan abisine donör bulunduğunu paylaştı.

UFUK ÖZKAN'A DONÖR OLAN KİŞİ BULUNDU

Ufuk Özkan'a, daha önce birlikte çalıştığı görüntü yönetmeni Salih Kıvırcık donör olduğu iddia edildi. Salih kıvırcık yaptığı paylaşımda, iddiaları güçlendirdi.

UMUT ÖZKAN YAPTIĞI PAYLAŞIMDA SEVİNDİRİCİ HABERİ VERDİ

Umut Özkan, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Ufuk ağabeyimin karaciğer nakli süreciyle ilgili sizlerle güzel bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Çok şükür donör arayışında artık sonlara geldiğimizi söyleyebiliriz," dedi.

"Süreç şu an itibarıyla yüzde 90 oranında olumlu ilerliyor. Her şeyin olumlu devam etmesi halinde pazartesi günü doktorlarımızla birlikte süreci dahil sonucu sizlerle paylaşıyor olacağız. Bu süre zarfında içtenlikleri ve destekleriyle ağabeyimin yanında olduklarını hissettiren kalbiyle, dualarıyla ve iyi dilekleriyle yanımızda duran herkese hem ağabeyim hem ailemiz adına yürekten teşekkür ederiz." dedi.