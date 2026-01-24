Menü Kapat
12°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti'nden çıkarıldı! "Bu akşam ansızın aldığım bu kötü haberle"

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Doğukan Güngör'ün test sonucu pozitif çıktı. Doğukan Güngör alınan kararla rol aldığı Kızılcık Şerbeti'nden çıkarıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Doğukan Güngör, "Son zamanlarda yaşanan olaylar sebebiyle yönetimin aldığı kararla çıkarıldığımı az önce öğrenmiş bulunuyorum" dedi.

Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti'nden çıkarıldı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.01.2026
09:49
|
GÜNCELLEME:
24.01.2026
09:57

Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih Ünal rolüyle yer alan 'e yapılan testi yapılmış ve sonuç pozitif çıkmıştı. Yaşanan yeni gelişmede Güngör, 'Kızılcık Şerbeti' adlı dizinin kadrosundan çıkarıldı. Önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümdeki sahneleri dahi kesilen Güngör sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklama yaptı.

DOĞUKAN GÜNGÖR'DEN ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMA

Doğukan Güngör sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "4 sezondur büyük bir şevkle çalıştığım Kızılcık Şerbeti isimli dizi filmden son zamanlarda yaşanan olaylar sebebiyle yönetiminin aldığı kararla çıkarıldığımı az önce öğrenmiş bulunuyorum. Bu hayatta herkes hata yapabilir ki ben de bir hata yaptığımı ancak bu hatamdan artık döndüğümü ve çok pişman olduğumu samimiyetle ve dürüstçe gerek Savcılık makamına gerekse kamuoyuna açıklamış ve temiz bir hayata ilk adımlarımı atmıştım. Her şerde bir hayır vardır inancıyla, bu son yaşadığım olaydan sonra kendimi tamamen işime adamıştım ve temiz bir hayat sürmek için kendime söz vermiştim. Ama bu akşam ansızın aldığım bu kötü haberle bazı insanlar ve kurumların kararlar alırken ne kadar acımasız olabildiğine herkes gibi ben de şahit oldum. Oysa bu hayatta hata yapan ne ilk ne de son insanım. Herkes ikinci bir şansı hak eder inancını taşımayan bu acımasız insanlar ve kurumları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum ve onları Allah’a havale ediyorum. Ancak kamuoyunu da açıkça belirtmek isterim ki ben dimdik ayaktayım ve kendime verdiğim temiz bir hayat sözünü tutarak daha güzel işlerde çok yakında tekrar siz sevenlerimle birlikte olacağım. Bu kötü günlerde benim yanımda olan benden sevgisini esirgemeyen tüm dostlarıma, sevgili hayranlarıma ve canım aileme çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.. Saygı ve Sevgilerimle" dedi.

Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti'nden çıkarıldı! "Bu akşam ansızın aldığım bu kötü haberle"

KIZILCIK ŞERBETİ'NE YENİ FATİH YÜKLENİYOR

Kanalın yasaklı madde kullandığı tespit edilen bir oyuncuyu ekrana çıkarmama kararıyla beraber Doğukan Güngör’ün bugün çekilen sahnelerinin de kullanılmayacağı öğrenildi. Tanıtımdaki sahneleri de çıkarılan Güngör’ün yerine yeni aranıyor.

Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti'nden çıkarıldı! "Bu akşam ansızın aldığım bu kötü haberle"
