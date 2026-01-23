Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Esat Yontunç'un ifadesi ortaya çıktı! Şeyma Subaşı sorusuna verdiği cevap dikkat çekti

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, hakkında ilk karar verildi. Yontunç, yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. İfadesi ortaya çıkan Esat Yontunç'a Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı soruldu.

Esat Yontunç'un ifadesi ortaya çıktı! Şeyma Subaşı sorusuna verdiği cevap dikkat çekti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.01.2026
saat ikonu 16:53
|
GÜNCELLEME:
23.01.2026
saat ikonu 17:19

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Dün İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan Esat Yontunç yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Esat Yontunç'un B.B.A.yı Acun Medya'da işe sokma vaadiyle birlikte olduğuna dair hakkında beyan bulunan Yontunç, “Ben asla bu beyanı kabul etmiyorum. Benim kimseyle bu şekil iletişimim olamaz” ifadelerini kullandı.

ESAT YONTUNÇ'UN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Yontunç'un savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. B.B.A.’yı Acun Medya'da işe sokma vaadiyle birlikte olduğuna dair hakkında beyan bulunan Yontunç, “Ben asla bu beyanı kabul etmiyorum. Benim kimseyle bu şekil iletişimim olamaz” ifadelerini kullandı.

Esat Yontunç'un ifadesi ortaya çıktı! Şeyma Subaşı sorusuna verdiği cevap dikkat çekti

ESAT YONTUNÇ'A ŞEYMA SUBAŞI SORULDU

Şeyma Subaşı hakkındaki sorulara ise, "Sormuş olduğunuz Şeyma Subaşı’yı eskiden tanırım. İş ortağımın eski eşidir. Kendisiyle herhangi bir şekilde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılan ortamlarda bulunmadım, bu tarz ilişkilerim asla olmamıştır."dedi.

Esat Yontunç'un ifadesi ortaya çıktı! Şeyma Subaşı sorusuna verdiği cevap dikkat çekti
ETİKETLER
#acun medya
#gözaltı
#Uyuşturucu Soruşturması
#Esat Yontunç
#Yurtdışı Çıkış Yasağı
#Magazin
