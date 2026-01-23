Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün test sonucu çıktı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda “Kızılcık Şerbeti” dizisi başrol oyuncularından 29 yaşındaki Doğukan Güngör dahil 23 kişi gözaltına alındı. Doğukan Güngör'ün de aralarında olduğu 14 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
(En az bir örnekte uyuşturucu madde tespit edilenler)
1. Binnur Buse Alper
2. Merve Eryiğit
3. Veysel Avcı
4. Sedef Selen Atmaca (kan negatif, saç pozitif)
5. Arif Altunbulak (kan negatif, saç pozitif)
6. Ece Cerenbeli
7. Merve Uslu (kan negatif, saç pozitif)
8. Saniye Deniz
9. Lerna Elmas
10. Doğukan Güngör
11. Ceren Yıldırım (kan negatif, saç pozitif)
12. Gözde Anuk (kan negatif, saç pozitif)
13. Suat Yıldız (kan negatif, saç pozitif)
14. Ceyda Ersoy
NEGATİF ÇIKANLAR
(Hem kan hem saçta negatif)
1. Özge Bitmez
2. Sevgi Taşdan
3. Gülsüm Bayrak
4. Gizem Özköroğlu