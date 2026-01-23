Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün test sonucu çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyonda birçok fenomen, oyuncu ve iş insanı gözaltına alındıktan sonra saç ve kan örnekleri verdi. Oyuncu Doğukan Güngör, Ceyda Ersoy ve Ceren Yıldırım gibi isimlerin de aralarında olduğu 14 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.01.2026
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
23.01.2026
saat ikonu 15:03

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda “Kızılcık Şerbeti” dizisi başrol oyuncularından 29 yaşındaki Doğukan Güngör dahil 23 kişi gözaltına alındı. Doğukan Güngör'ün de aralarında olduğu 14 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

DOĞUKAN GÜNGÖR'ÜN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

(En az bir örnekte uyuşturucu madde tespit edilenler)

1. Binnur Buse Alper
2. Merve Eryiğit
3. Veysel Avcı
4. Sedef Selen Atmaca (kan negatif, saç pozitif)
5. Arif Altunbulak (kan negatif, saç pozitif)
6. Ece Cerenbeli
7. Merve Uslu (kan negatif, saç pozitif)
8. Saniye Deniz
9. Lerna Elmas
10. Doğukan Güngör
11. Ceren Yıldırım (kan negatif, saç pozitif)
12. Gözde Anuk (kan negatif, saç pozitif)
13. Suat Yıldız (kan negatif, saç pozitif)
14. Ceyda Ersoy

NEGATİF ÇIKANLAR

(Hem kan hem saçta negatif)
1. Özge Bitmez
2. Sevgi Taşdan
3. Gülsüm Bayrak
4. Gizem Özköroğlu

ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.