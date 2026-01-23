Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
 Dilek Ulusan

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre duyurdu! Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ile ilgili müjdeli haber

Geniş Aile dizisinin Cevahir'i Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği sebebiyle haftalardır hastanede tedavi altında. Donör bekleyen Ufuk Özkan'ın son sağlık durumu hakkında konuşan Sevim Emre, müjdeli haberi verdi.

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre duyurdu! Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ile ilgili müjdeli haber
Oyuncu Ufuk Özkan’ın son sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeyi Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre duyurdu. Emre, Özkan için uygun donör bulunduğunu açıkladı.

UFUK ÖZKAN'A DONÖR BULUNDU

Sosyal medya hesabından yorum paylaşan Sevim Emre, "Sevgili Canlarım… Ufuk Kardeşime uygun donörü şükürler olsun bulduk.. Allahın izniyle Devletimizin ve sayın Bakanımız Kemal Memişoğlunun desteği ile Karaciğer naklimiz gerçekleşecek ..bende bir cana can olmanın mutluluğunu inşallah yaşarım.. minnet ve şükranlarımla" dedi.

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre duyurdu! Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ile ilgili müjdeli haber

Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan, sosyal medyada paylaşım yaparak sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.Umut Özkan paylaşımında, "Kamuoyunun Bilgisine, Kıymetli abim, oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ile ilgili basında yer alan haberler ve gelen sorular üzerine ailesi adına bu açıklamayı yapma gereği duydum. Abim, birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekteydi. Son yapılan tetkiklerde MELD puanının 22'ye yükseldiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda doktorlarımız tarafından organ nakli kararı alınmış olup, şu an uygun donör beklenmektedir. Morali yüksek ve süreci uzman ekiplerce yakından takip edilmektedir. Dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Bu hassas süreçte mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ederiz. Umut Özkan" ifadelerini kullandı.

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre duyurdu! Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ile ilgili müjdeli haber
