Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Meryem Uzerli'nin sözleri takipçilerini endişelendirdi! Tükenmişlik sendromu yine gündeme geldi

Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynadığı Hürrem karakteriyle popüler olan ve 3 sezonun ardından tükenmişlik sendromuna yakalandığını belirtip diziden ayrılmıştı. Meryem Uzerli katıldığı ödül töreninde yaptığı açıklamalarla takipçilerini endişelendirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Meryem Uzerli'nin sözleri takipçilerini endişelendirdi! Tükenmişlik sendromu yine gündeme geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.01.2026
saat ikonu 12:20
|
GÜNCELLEME:
23.01.2026
saat ikonu 12:20

‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinde Hürrem Sultan karakteriyle popüler olan Meryem Uzerli, dizi devam ederken tükenmişlik sendromuna yakalandığını belirterek Almanya'ya taşınmıştı. İki kızı olanMeryem Uzerli yıllar sonra yaptığı açıklamayla hayranlarını bir kez daha endişelendirdi.

TÜKENMİŞLİK AÇIKLAMASIYLA GÜNLERCE KONUŞULMUŞTU

Türk-Alman oyuncu Meryem Uzerli, 2013 yılında ani bir kararla ayrıldığı Muhteşem Yüzyıl dizisinin ardından tükenmişlik sendromuna yakalandığını açıklayarak büyüdüğü Almanya'ya geri dönmüştü. Uzerli, Almanya'ya dönmüş ve o dönemde kendisini "Şarjı bitmiş bir makine gibiydim, robot gibi hissediyordum" sözleriyle anlatmıştı.

Meryem Uzerli'nin sözleri takipçilerini endişelendirdi! Tükenmişlik sendromu yine gündeme geldi

Geçtiğimiz günlerde ödül töreninde görüntülenen Meryem Uzerli Gazetemagazin muhaberlerinin sorularını cevapladı. Uzerli, 'Benim için her şey gerçekten çok sıkıcı, Ödül törenine gittik geldik, oyuncu arkadaşlarımızla vakit geçirdik, onun dışında bir şey yok hayatımda' sözleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Meryem Uzerli'nin sözleri takipçilerini endişelendirdi! Tükenmişlik sendromu yine gündeme geldi

Meryem Uzerli'nin bu sözleri sonrası hayranları endişelendi. Bazıları "Yine mi tükenmişlik sendromu?", "Bu sözlerden sonra biraz ürktüm" gibi yorumlar yapıldı.

Meryem Uzerli'nin sözleri takipçilerini endişelendirdi! Tükenmişlik sendromu yine gündeme geldi
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.