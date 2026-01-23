Meryem Uzerli'nin sözleri takipçilerini endişelendirdi! Tükenmişlik sendromu yine gündeme geldi

‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinde Hürrem Sultan karakteriyle popüler olan Meryem Uzerli, dizi devam ederken tükenmişlik sendromuna yakalandığını belirterek Almanya'ya taşınmıştı. İki kızı olanMeryem Uzerli yıllar sonra yaptığı açıklamayla hayranlarını bir kez daha endişelendirdi.

TÜKENMİŞLİK AÇIKLAMASIYLA GÜNLERCE KONUŞULMUŞTU

Türk-Alman oyuncu Meryem Uzerli, 2013 yılında ani bir kararla ayrıldığı Muhteşem Yüzyıl dizisinin ardından tükenmişlik sendromuna yakalandığını açıklayarak büyüdüğü Almanya'ya geri dönmüştü. Uzerli, Almanya'ya dönmüş ve o dönemde kendisini "Şarjı bitmiş bir makine gibiydim, robot gibi hissediyordum" sözleriyle anlatmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ödül töreninde görüntülenen Meryem Uzerli Gazetemagazin muhaberlerinin sorularını cevapladı. Uzerli, 'Benim için her şey gerçekten çok sıkıcı, Ödül törenine gittik geldik, oyuncu arkadaşlarımızla vakit geçirdik, onun dışında bir şey yok hayatımda' sözleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Meryem Uzerli'nin bu sözleri sonrası hayranları endişelendi. Bazıları "Yine mi tükenmişlik sendromu?", "Bu sözlerden sonra biraz ürktüm" gibi yorumlar yapıldı.