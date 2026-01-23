Tarkan'ın 8 konserinden elde edeceği kazanç dudak uçuklattı

Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra, İstanbul’daki konser serisine başladı. Biletleri, dakikalar içinde tükenen konserlere birbirinden ünlü isimler de akın etti. Tarkan'ın 8 günlük konser maratonundan ise servet kazanacağı öğrenildi.

TARKAN 8 GÜNDE SERVET KAZANACAK

Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında, Tarkan'ın konser başına 500 bin dolar kazandığı konuşuldu. Toplamda 8 konser verecek olan Tarkan'ın 4 milyon dolar yani; 173 milyon 500 bin TL kazanacağı iddia edildi.

Tarkan, bu akşam 4'üncü konserini verecek. Ünlü şarkıcı, 24, 27, 30 ve 31 Ocak'ta da sahne alacak.

TARKAN'IN SAHNESİNE CEM YILMAZ KONUK OLDU

Tarkan'ın son konserine komedyen Cem Yılmaz konuk oldu. Cem Yılmaz, Tarkan ile birlikte Kuzu Kuzu şarkısını söyledi.