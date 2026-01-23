Menü Kapat
Tarkan'ın 8 konserinden elde edeceği kazanç dudak uçuklattı

Uzun bir aranın ardından İstanbul'da peş peşe konser veren Tarkan'ın 8 konserinden toplamda servet kazanacağı iddia edildi.

Tarkan'ın 8 konserinden elde edeceği kazanç dudak uçuklattı
, yaklaşık 7 yıl aradan sonra, ’daki serisine başladı. Biletleri, dakikalar içinde tükenen konserlere birbirinden ünlü isimler de akın etti. Tarkan'ın 8 günlük konser maratonundan ise servet kazanacağı öğrenildi.

TARKAN 8 GÜNDE SERVET KAZANACAK

Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında, Tarkan'ın konser başına 500 bin dolar kazandığı konuşuldu. Toplamda 8 konser verecek olan Tarkan'ın 4 milyon dolar yani; 173 milyon 500 bin TL kazanacağı iddia edildi.

Tarkan, bu akşam 4'üncü konserini verecek. Ünlü şarkıcı, 24, 27, 30 ve 31 Ocak'ta da sahne alacak.

Tarkan'ın 8 konserinden elde edeceği kazanç dudak uçuklattı

TARKAN'IN SAHNESİNE CEM YILMAZ KONUK OLDU

Tarkan'ın son konserine komedyen konuk oldu. Cem Yılmaz, Tarkan ile birlikte Kuzu Kuzu şarkısını söyledi.

Tarkan'ın 8 konserinden elde edeceği kazanç dudak uçuklattı
