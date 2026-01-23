Menü Kapat
Funda Arar, Demet Akalın'a hak verdi

Geçtiğimiz günlerde sanatçılara yeşil pasaport verilmesi gerektiğini savunan Demet Akalın'a Funda Arar'dan destek geldi. Arar, Akalın'dan bir adım daha öteye giderek; "Bize verilmesi yetmez. Sahnede bizlere eşlik eden müzisyenlere de verilmeli" dedi

KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
23.01.2026
saat ikonu 17:10
|
GÜNCELLEME:
23.01.2026
saat ikonu 17:10

Şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde meslekte 15 yılını dolduran mimar ve mühendislere yeşil pasaport verilmesini öngören kanun teklifi üzerine sanatçılara da aynı hakkın tanınmasını istemişti. Konuyla ilgili Funda Arar da konuştu.

DEMET AKALIN'IN SÖZLERİNE FUNDA ARAR'DAN ONAY GELDİ

Demet Akalın'ın bu sözlerine meslektaşı Funda Arar da destek verdi. Arar, vize sorunlarına dikkat çekerek yeşil pasaportun ekipteki müzisyenler için de gerekli olduğunu söyledi. Funda Arar; "Vize problemi yaşadık. Gitarist arkadaşımız iki defa başvurmasına rağmen çıkmadı" dedi.

Funda Arar, Demet Akalın'a hak verdi

Funda Arar, ayrıca "Şu an için benim olmadı ama artık Avrupa turneleri zor oluyor. Yeşil pasaport olsa iyi olurdu. Bize verdin ama ekipten çıkan olmuyor. Sadece bize olması ifade etmiyor. Müzisyenlerin de yeşil pasaportunun olması lâzım ki problem çıkmasın. O yüzden bize yetmez." dedi.

Funda Arar, Demet Akalın'a hak verdi
ETİKETLER
#Magazin
