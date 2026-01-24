Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert tepki: Depremde yaşananlar şimdi mi aklına geldi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da Toplu Açılış töreninde CHP'ye ve Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Erdoğan, sosyal konut projeleri ve emekli maaşları hakkında açıklama yapan Özgür Özel'e ''Depremde yaşananlara sahip çıkmak şimdi mi aklınıza geldi? 3 yıldır neredeydin Özgür efendi?'' diye seslendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert tepki: Depremde yaşananlar şimdi mi aklına geldi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.01.2026
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
24.01.2026
saat ikonu 15:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ev Sahibi Türkiye" 6973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki göstererek ''Depremde yaşananlara sahip çıkmak şimdi mi aklınıza geldi? 3 yıldır neredeydin Özgür efendi?'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert tepki: Depremde yaşananlar şimdi mi aklına geldi?

AYDIN'A PEŞ PEŞE MÜJDELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Devletimizin tüm kurumları Aydın'ı daha da kalkındırmanın mücadelesini veriyor. Bugün toplam değeri 87,5 milyar lirayı aşan yatırımları sizinle buluşturuyoruz.

500 bin sosyal konut projesini başlattık. Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerini başladık. Bugün Aydın'da 2 bin 100, ilçelerde 4 bin 800 6 bin olmak üzere 973 konutun kurasını çekiyoruz.

Ana muhalefetin başkanı çıkıp yine bu evleri bitiremezler diyecektir. Bu evlerin yapılamayacağını millete anlatmaya çalışacaktır. Bunu deprem bölgesinde yaptıklarından dolayı biliyorum. Hükümet bu enkazın altında kalır dediler. Evleri inşa edemez dediler. Aynı şeyi İzmir için de söylediler. Biz bütün enkazı kaldırdık mı, vatandaşlarımızı konutlarımıza yerleştirdik mi. 7 gün 24 saat çalıştık. Yıl bitmeden 455 bininci konutun anahtarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Avrupa'da hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı bir şeyi başardık.

3 YILDIR NEREDEYDİN ÖZGÜR EFENDİ?

Yolu nasıl olmuşsa Hatay'a düşmüş. Yapılanları gördüğünde söyledikleri aklına geliyor, herhalde bunların altında eziliyor. Ama özür dilemek yerine lafı dolaştırıyor. Çıkmış 3 yıl sonra deprem bölgesini yalnız bırakmayacağız diyor. 455 bin konut yapılıyorken sen ne yapıyordun Özgür efendi. 3 yıldır sürecin hiçbir yerinde yoktunuz. Yeni mi uyandınız. Bunların ülkede ne olup bittiğinden haberleri yoktur. Her çiftçiye bedava traktör, her deprem zedeye bedava ev diyorlardı. Ne oldu?

Şimdi de emeklilerimizin üzerinden aynı şeyi yapıyorlar, bize karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Çalışanları belediyelerin önünde eylem yapıyor. Bunlar tropikal adalarda tatil yapıyorlar. Madem emekçinin hakkını düşünüyorsunuz, çalışanlarınızın maaşlarını ödeseniz ya.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pezeşkiyan ile görüştü: Gündem İran'daki protestolar
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.