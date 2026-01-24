Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert tepki: Depremde yaşananlar şimdi mi aklına geldi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ev Sahibi Türkiye" 6973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki göstererek ''Depremde yaşananlara sahip çıkmak şimdi mi aklınıza geldi? 3 yıldır neredeydin Özgür efendi?'' dedi.

AYDIN'A PEŞ PEŞE MÜJDELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Devletimizin tüm kurumları Aydın'ı daha da kalkındırmanın mücadelesini veriyor. Bugün toplam değeri 87,5 milyar lirayı aşan yatırımları sizinle buluşturuyoruz.

500 bin sosyal konut projesini başlattık. Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerini başladık. Bugün Aydın'da 2 bin 100, ilçelerde 4 bin 800 6 bin olmak üzere 973 konutun kurasını çekiyoruz.

Ana muhalefetin başkanı çıkıp yine bu evleri bitiremezler diyecektir. Bu evlerin yapılamayacağını millete anlatmaya çalışacaktır. Bunu deprem bölgesinde yaptıklarından dolayı biliyorum. Hükümet bu enkazın altında kalır dediler. Evleri inşa edemez dediler. Aynı şeyi İzmir için de söylediler. Biz bütün enkazı kaldırdık mı, vatandaşlarımızı konutlarımıza yerleştirdik mi. 7 gün 24 saat çalıştık. Yıl bitmeden 455 bininci konutun anahtarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Avrupa'da hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı bir şeyi başardık.

3 YILDIR NEREDEYDİN ÖZGÜR EFENDİ?

Yolu nasıl olmuşsa Hatay'a düşmüş. Yapılanları gördüğünde söyledikleri aklına geliyor, herhalde bunların altında eziliyor. Ama özür dilemek yerine lafı dolaştırıyor. Çıkmış 3 yıl sonra deprem bölgesini yalnız bırakmayacağız diyor. 455 bin konut yapılıyorken sen ne yapıyordun Özgür efendi. 3 yıldır sürecin hiçbir yerinde yoktunuz. Yeni mi uyandınız. Bunların ülkede ne olup bittiğinden haberleri yoktur. Her çiftçiye bedava traktör, her deprem zedeye bedava ev diyorlardı. Ne oldu?

Şimdi de emeklilerimizin üzerinden aynı şeyi yapıyorlar, bize karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Çalışanları belediyelerin önünde eylem yapıyor. Bunlar tropikal adalarda tatil yapıyorlar. Madem emekçinin hakkını düşünüyorsunuz, çalışanlarınızın maaşlarını ödeseniz ya.