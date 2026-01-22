Cumhurbaşkanı Erdoğan Pezeşkiyan ile görüştü: Gündem İran'daki protestolar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile protesto gösterileriyle dünya gündeminden düşmeyen İran'ın cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasında bir telefon görüşmesi yapıldı.
Erdoğan görüşmede İran’da yaşanan hadiseleri yakından takip ettiğini, Türkiye’nin İran’ın huzur ve istikrarını önemsediğini, Türkiye’nin İran’a dış müdahale senaryolarına hiçbir zaman olumlu yaklaşmadığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorunların çözülmesinin ve bölgede gerilimin tırmanmasının önüne geçilmesinin Türkiye'nin de menfaatine olduğunu vurguladı.