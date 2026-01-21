Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Trump, İran'a saldırı seçeneğini rafa kaldırmadı! Danışmanlarına baskı yapıyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırı seçeneğini rafa kaldırmadı. The Wall Street Journal (WSJ), Trump'ın danışmanlarına İran'a 'kararlı' askeri saldırı konusunda baskı yaptığını yazdı.

Trump, İran'a saldırı seçeneğini rafa kaldırmadı! Danışmanlarına baskı yapıyor
İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın isteği üzerine idamları durdursa da saldırı ihtimali son bulmadı. ABD basınından The Wall Street Journal (WSJ), Başkan Trump'ın hala İran'a yönelik saldırı planları olduğunu yazdı. ABD'nin, İran'a yönelik saldırı seçeneğinin rafa kalkmadığı, bölgeye askeri unsurları yönlendirmeye devam ettiği belirtildi.

Trump, İran'a saldırı seçeneğini rafa kaldırmadı! Danışmanlarına baskı yapıyor

TRUMP SALDIRI İÇİN BASKI YAPIYOR

Gazeteye açıklamalarda bulunan ABD hükümetinden yetkililer, Trump'ın, danışmanlarına İran'a yönelik askeri seçenekler konusunda baskı yapmaya devam ettiğini yazdı.

Yetkililer, Trump'ın İran'a yönelik olası operasyondan beklediği etkiyi açıklarken defalarca 'kararlı' kelimesini kullandığını ifade etti. Ayrıca Trump'ın henüz nihai karar ve emir vermediği, durumun belirsizliğini koruduğu aktarıldı.

Trump, İran'a saldırı seçeneğini rafa kaldırmadı! Danışmanlarına baskı yapıyor

BÖLGEYE EK HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ

Bölgeye ek hava savunma sistemleri yönlendirileceğini kaydeden yetkililer, bunlar arasında Patriot ve THAAD sistemlerinin de bulunacağını ifade etti.

Geçen hafta bölgede saldırı için yeterince askeri unsur bulunmadığını anlatan yetkililer, Orta Doğu'ya daha fazla sevkiyatla ABD'nin saldırı seçeneklerinin artacağına işaret etti.

Trump, İran'a saldırı seçeneğini rafa kaldırmadı! Danışmanlarına baskı yapıyor

''SUİKAST OLURSA YERYÜZÜNDEN SİLİNİRLER''

Öte yandan Donald Trump, İran'ın "kendisine yönelik suikast tehditlerini" gerçekleştirmeyi denemesi halinde "onların yeryüzünden silinmesi" için "çok kesin talimatlar" verdiğini belirtmişti.

Trump, İran'a saldırı seçeneğini rafa kaldırmadı! Danışmanlarına baskı yapıyor

Trump, "Bir şey olursa onları yeryüzünden silecekler." demişti.

