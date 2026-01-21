Menü Kapat
TGRT Haber
 Berrak Arıcan Baş

Soğuk rüzgarlar esiyor! Trump, Macron'u reddetti: Uzun süre orada olmayacak!

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un arası giderek açılıyor. Trump, Macron'un 22 Ocak'ta Paris'te düzenlemeyi teklif ettiği G7 toplantısına katılmayacağını söyledi.

Soğuk rüzgarlar esiyor! Trump, Macron'u reddetti: Uzun süre orada olmayacak!
AA
21.01.2026
21.01.2026
Başkanı ile Cumhurbaşkanı arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Trump, ikinci başkanlık döneminin birinci yıl dönümü dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde gündeme ilişkin değerlendirmeleri sırasında Macron hakkında da konuştu.

Soğuk rüzgarlar esiyor! Trump, Macron'u reddetti: Uzun süre orada olmayacak!

''UZUN SÜRE ORADA OLMAYACAK!''

Macron'un Paris'te G7 ülkeleri arasında düzenlemeyi teklif ettiği toplantıya katılmayacağını belirten Trump, "Çünkü biliyorsunuz, Emmanuel uzun süre orada olmayacak ve orada uzun vadeli bir durum yok. O (Macron) benim arkadaşım. İyi bir adam. Macron'u severim ama o uzun süre orada kalmayacak." dedi.

Trump, bu sözlerinde 2027 yılındaki Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerini ima edip etmediğine dair ise bir açıklama yapmadı.

Soğuk rüzgarlar esiyor! Trump, Macron'u reddetti: Uzun süre orada olmayacak!

MACRON VE TRUMP ARASINDA NELER OLUYOR?

Le Monde'un haberinde, Macron'un, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının önemli bir parçası olarak oluşturulan "Barış Kurulu"na katılması için ABD Başkanı Trump'tan gelen davete sıcak bakmadığı ileri sürülmüştü.

Gazetecilerin Macron'a ilişkin bu iddialarla ilgili sorusu üzerine ABD Başkanı Donald Trump, "Onun şaraplarına ve şampanyalarına yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağım ve o da katılacak. Ama katılmak zorunda değil." demişti.

TRUMP MESAJLARINI İFŞA ETMİŞTİ

Trump ayrıca ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'dan geldiği görülen bir mesajın ekran görüntüsüne yer vermişti.

Soğuk rüzgarlar esiyor! Trump, Macron'u reddetti: Uzun süre orada olmayacak!

Mesajda Macron'un, "Suriye konusunda tamamen hemfikiriz. İran konusunda harika şeyler başarabiliriz. Grönland konusunda ise ne yaptığını anlamıyorum." ifadelerini kullandığı görülüyor.

Davos zirvesinin ardından 22 Ocak'ta Fransa'nın başkenti Paris'te G7 toplantısı düzenlemeyi teklif eden Macron, görüşmeye Ukraynalıları, Danimarkalıları, Suriyelileri ve Rusları da davet edebileceğini belirtiyor. Macron ayrıca aynı gün Trump'ı ABD'ye dönmeden birlikte akşam yemeği yemeye davet ediyor.

Soğuk rüzgarlar esiyor! Trump, Macron'u reddetti: Uzun süre orada olmayacak!

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 15 Ocak'ta da Grönland'da düzenlenen müşterek tatbikatlara katılmak için gönderilen Fransız askerlerinin bölgeye varmak üzere yolda olduğunu açıklamıştı.

