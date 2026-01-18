Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Fransa ve IKBY'den Suriye ile YPG'ye ateşkes çağrısı: Görüşmeler başlasın

Fransa ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden Suriye'yle terör örgütü YPG arasında 10 Mart Mutabakatı doğrultusunda entegrasyon görüşmelerinin yeniden başlatılması çağrısı geldi.

Fransa ve IKBY'den Suriye ile YPG'ye ateşkes çağrısı: Görüşmeler başlasın
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.01.2026
00:20
|
GÜNCELLEME:
18.01.2026
00:20

Suriye ordusunun operasyonlarıyla üs olarak kullandığı kritik öneme sahip bölgeleri teker teker kaybeden terör örgütü YPG'nin çekilişi sürerken Fransa ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden çağrı geldi.

Elysee Sarayından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin Suriye de dahil birçok bölgesel meseleyi telefonda görüştüğü bildirildi.

"KALICI BİR ATEŞKES YAPILMALI"

Açıklamada "(Macron ve Barzani) Başta Deyr Hafir ve Meskene'de olmak üzere devam eden çatışmalarla ilgili endişelerini dile getirdi ve tüm taraflara gerilimin derhal düşürülmesi ve kalıcı bir ateşkes sağlanması çağrısında bulundu." ifadesine yer verildi.

Macron ve Barzani'nin, 10 Mart 2025 Mutabakatı'na uygun şekilde terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye devletine entegrasyonuna ilişkin görüşmelerin "gecikmeksizin" yeniden başlatılması beklentisini dile getirdiği aktarılan açıklamada, iki siyasetçinin, bu görüşmelerin Suriye'nin birliği ile istikrarı adına en kısa sürede sonuçlandırılmasına destek verdiği belirtildi.

Açıklamada, Macron ve Barzani'nin, bölgedeki halkın korunmasının tamamen Suriye makamlarının sorumluluğunda olduğunu vurguladığı kaydedildi.

