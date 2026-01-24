Kayıp olarak aranan şahsın cesedi karlar altındaki araçta bulundu

Şahinbey ilçesi Savcılı Mahallesi'nde park halindeki araçta birini hareketsiz şekilde gören vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemelerde şahsın öldüğünü tespit ederken, hayatını kaybeden kişinin 5 çocuk babası Ergün Gündüz olduğu belirlendi. Başından silahla vurulmuş halde ölü bulunan Gündüz'ün cenazesi, olay yerinde ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

CİNAYETİN NEDENİ BELLİ OLDU

Olay sonrası geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, adım adım iz sürerek H.A. (33) isimli şahsı gözaltına aldı. Emniyette sorguya alınan şüpheli H.A., oto sanayi esnafı ve arkadaş oldukları Ergün Gündüz ile araç içerisinde alacak-verecek ve uyuşturucu meselesi nedeniyle tartıştıklarını ve bu sırada üzerindeki tabanca ile kafasına ateş ederek öldürdüğünü itiraf etti. Katil zanlısı H.A., emniyette tamamlanan işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.