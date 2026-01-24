Menü Kapat
Galatasaray'a orta saha transferinde soğuk duş! Noa Lang'dan sonra geliyordu, kararını resmen açıkladı

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray, son olarak Noa Lang'ı kadrosuna katarken transfer listesinin başında olan Atletico Madrid'in yıldızı Thiago Almada ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Arjantinli orta sahadan gelen son dakika açıklamaları, sarı-kırmızılı yönetimi harekete geçirdi. İşte detaylar...

'de şampiyonluk iddiasını sürdüren ve Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı hedefleyen ’da transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor.

Galatasaray’a orta saha transferinde soğuk duş! Noa Lang’dan sonra geliyordu, kararını resmen açıkladı

Noa Lang bombasını patlatarak rakiplerine gövde gösterisi yapan Cimbom, orta sahada oyunun kaderini değiştirecek o ismi kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyordu.

Galatasaray’a orta saha transferinde soğuk duş! Noa Lang’dan sonra geliyordu, kararını resmen açıkladı

THİAGO ALMADA HAREKATI

Ocak transfer döneminde listenin en başında yer alan ve forması giyen Thiago Almada için sarı-kırmızılı yönetimin temasları sürerken, genç yıldız sessizliğini bozdu.

Galatasaray’a orta saha transferinde soğuk duş! Noa Lang’dan sonra geliyordu, kararını resmen açıkladı

CİMBOM'DA GÖZLER ORTA SAHAYA ÇEVRİLDİ

Kış transfer döneminin en hareketli takımlarından Galatasaray, Noa Lang transferiyle hücum hattını güçlendirdikten sonra rotayı orta sahaya kırdı. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çok yönlü bir "8-10 numara" arayışına giren yönetim, listesinin başına Arjantinli yıldız Thiago Almada’yı yazmıştı.

Galatasaray’a orta saha transferinde soğuk duş! Noa Lang’dan sonra geliyordu, kararını resmen açıkladı

THİAGO ALMADA’DAN TRANSFER İDDİALARINA CEVAP!

Son günlerde Atletico Madrid ile Galatasaray arasında mekik dokuyan iddialara bizzat oyuncunun kendisinden cevap geldi. AFA Estudio’ya konuşan 24 yaşındaki yıldız, hakkındaki transfer dedikodularına son noktayı koydu.

Galatasaray’a orta saha transferinde soğuk duş! Noa Lang’dan sonra geliyordu, kararını resmen açıkladı

Almada, transfer süreciyle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Hakkımda çok fazla söylenti çıktı ama ben bu süreci oldukça sakin geçirdim. Tek odak noktam kulüpteki işimi yapmaktı. Teknik direktörüme burada kalmak istediğimi kanıtlamak için çalıştım. Sanırım artık durum çok açık: Atletico Madrid'de kalacağım."

SÖZLEŞMESİ 2030’A KADAR DEVAM EDİYOR

Sarı-kırmızılı taraftarları üzen bu açıklamanın ardından gözler oyuncunun güncel durumuna çevrildi. Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 19 resmi maçta görev yapan yıldız orta saha, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. İspanyol deviyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Almada'nın, Diego Simeone’nin planlarında önemli bir yer tuttuğu öğrenildi.

Galatasaray’a orta saha transferinde soğuk duş! Noa Lang’dan sonra geliyordu, kararını resmen açıkladı

B PLANI DEVREYE GİRİYOR

Almada’nın "Madrid’de kalacağım" restinden sonra Sarı-kırmızılı yönetimin listedeki diğer alternatiflere yönelmesi bekleniyor.

