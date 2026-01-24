Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Defansif orta saha için iş ilanı yayımladılar! Başvuracak futbolculara CV ve video şartı

Suudi Arabistan Pro Ligi, defansif orta saha pozisyonu için açık bir iş ilanı yayımladı. Başvuru için CV, maç özeti veya Transfermarkt profili talep ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Defansif orta saha için iş ilanı yayımladılar! Başvuracak futbolculara CV ve video şartı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.01.2026
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
24.01.2026
saat ikonu 15:29

Suudi Arabistan Pro Ligi, sıra dışı bir uygulamayla dikkat çekti. Ligde forma giyen yıldızlar arasına yeni bir isim kazandırmak isteyen organizasyon, defansif orta saha pozisyonu için açık bir iş ilanı yayımladı.

İspanyol futbol iş platformu Futboljobs ile anlaşan Suudi Arabistan ligi defansif orta saha pozisyonu için ilan açtı. İlanda, uygun deneyime sahip bir futbolcunun arandığı belirtilirken, başvuruların profesyonel şekilde yapılması istendi.

İlana başvuracak oyunculardan CV, maçlardan özet görüntüler veya Transfermarkt profili talep ediliyor. Ayrıca futbolcunun serbest statüde olması ya da

FUTBOLCULARDAN CV YOLLAMALARI İSTENİYOR

İlana başvuracak futbolculardan CV (özgeçmiş), maçlardan öne çıkan görüntüler ya da Transfermarkt profili sunmaları istenirken, oyuncunun serbest statüde olması veya menajerinin oyuncu haklarının yüzde 100’üne sahip bulunması şartı da ilan detayları arasında yer aldı.

YILLIK ÜCRET ARALIĞI DUDAK UÇUKLATTI

İlanda yer alan maaş aralığı futbol camiasında şaşkınlıkla karşılandı. Defansif orta saha pozisyonu için yıllık yaklaşık 600 bin euro ile 1 milyon euro arasında bir ücret öngörülüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang İstanbul'da
Fenerbahçe forvet transferini bitiyor! Yönetim düğmeye bastı: 40 milyonluk golcü geliyor!
ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.