Defansif orta saha için iş ilanı yayımladılar! Başvuracak futbolculara CV ve video şartı

Suudi Arabistan Pro Ligi, sıra dışı bir uygulamayla dikkat çekti. Ligde forma giyen yıldızlar arasına yeni bir isim kazandırmak isteyen organizasyon, defansif orta saha pozisyonu için açık bir iş ilanı yayımladı.

İspanyol futbol iş platformu Futboljobs ile anlaşan Suudi Arabistan ligi defansif orta saha pozisyonu için ilan açtı. İlanda, uygun deneyime sahip bir futbolcunun arandığı belirtilirken, başvuruların profesyonel şekilde yapılması istendi.

FUTBOLCULARDAN CV YOLLAMALARI İSTENİYOR

İlana başvuracak futbolculardan CV (özgeçmiş), maçlardan öne çıkan görüntüler ya da Transfermarkt profili sunmaları istenirken, oyuncunun serbest statüde olması veya menajerinin oyuncu haklarının yüzde 100’üne sahip bulunması şartı da ilan detayları arasında yer aldı.

YILLIK ÜCRET ARALIĞI DUDAK UÇUKLATTI

İlanda yer alan maaş aralığı futbol camiasında şaşkınlıkla karşılandı. Defansif orta saha pozisyonu için yıllık yaklaşık 600 bin euro ile 1 milyon euro arasında bir ücret öngörülüyor.