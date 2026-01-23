Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Son dakika | Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang İstanbul'da

Son dakika haberi: Galatasaray'ın prensip olarak anlaşmaya vardığı Noa Lang İstanbul'a geldi. Hollandalı kanat oyuncusu bugün resmi sözleşmeye imza atacak.

Son dakika | Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang İstanbul'da
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.01.2026
saat ikonu 01:10
|
GÜNCELLEME:
23.01.2026
saat ikonu 01:25

Galatasaray devre arasındaki ilk transferini yaptı. Sarı kırmızılılar, İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen Noa Lang'ı kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

NOA LANG GALATASARAY İÇİN İSTANBUL'DA

Sarı kırmızılıların prensipte anlaşmaya vardığı Hollandalı oyuncu Noa Lang, gece saatlerinde İstanbul'a geldi.

BUGÜN SÖZLEŞME İMZALAYACAK

26 yaşındaki oyuncunun bugün Galatasaray ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Son dakika | Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang İstanbul'da

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Noa Lang transferi için Napoli'ye 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Anlaşmadaki zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ise 30 milyon Euro olacak.

KARİYERİ

Kariyerine Feyenoord altyapısında başlayan Noa Lang; sırasıyla Ajax, Twente, Club Brugge, ve PSV formlarını giymiş, sezon başında ise 25 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalyan ekibi Napoli'ye imza atmıştı. Bu sezon Napoli'de 27 maça çıkan sol kanat oyuncusu, 1 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.

Detaylar geliyor...

