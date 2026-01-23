Son dakika | Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang İstanbul'da

Kategoriler
Galatasaray devre arasındaki ilk transferini yaptı. Sarı kırmızılılar, İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen Noa Lang'ı kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Sarı kırmızılıların prensipte anlaşmaya vardığı Hollandalı oyuncu Noa Lang, gece saatlerinde İstanbul'a geldi.
26 yaşındaki oyuncunun bugün Galatasaray ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Noa Lang transferi için Napoli'ye 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Anlaşmadaki zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ise 30 milyon Euro olacak.
Kariyerine Feyenoord altyapısında başlayan Noa Lang; sırasıyla Ajax, Twente, Club Brugge, ve PSV formlarını giymiş, sezon başında ise 25 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalyan ekibi Napoli'ye imza atmıştı. Bu sezon Napoli'de 27 maça çıkan sol kanat oyuncusu, 1 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.
