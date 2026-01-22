Galatasaray ilk transferini yaptı! Noa Lang imzayı attı: Resmi açıklama bekleniyor!

Trendyol Süper Lig’de üst üste 4. şampiyonluğunu isteyen ve Avrupa’da başarıyı hedefleyen bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, ara transfer döneminin en çok konuşulacak hamlesine imza attı.

Uzun süredir gizlilikle yürütülen operasyonda sona gelen Aslan, Napoli’nin Hollandalı sol kanat oyuncusu Noa Lang’i renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı taraftarların yolunu gözlediği 26 yaşındaki yıldız için İtalya’dan onay çıktı.

İMZALAR ATILDI, ONAY BEKLENİYOR!

A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın aktardığına göre, Noa Lang ile Galatasaray arasında anlaşma sağlandı ve oyuncu resmi sözleşmeye imza attı. Şimdi tüm gözler Napoli cephesinde.

KAP AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

İtalyan devinin evrak işlemlerini tamamlayıp vereceği son onay ile birlikte, Galatasaray’ın bu dev transferi kısa süre içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirmesi bekleniyor.

HÜCUMDA YENİ DÖNEM

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hücumun sol tarafında hız ve çok yönlülük eksikliğini gidermek isteyen yönetim, Lang ile bu boşluğu dolduracak. Hollandalı yıldız, gol yollarındaki etkinliği ve hazırladığı pozisyonlarla Galatasaray’ın hücum gücüne yeni bir boyut kazandıracak.