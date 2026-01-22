Menü Kapat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
Arama Kapat
 Serhat Yıldız

Galatasaray ilk transferini yaptı! Noa Lang imzayı attı: Resmi açıklama bekleniyor!

Galatasaray, ocak transfer döneminin ilk takviyesini yaptı. Sarı-kırmızılılar, İtalya Serie A devi Napoli’nin Hollandalı yıldız ismi Noa Lang ile el sıkıştı. Yıldız oyuncunun imzayı attığı ve resmi duyurunun an meselesi olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

22.01.2026
22.01.2026
Trendyol Süper Lig’de üst üste 4. şampiyonluğunu isteyen ve Avrupa’da başarıyı hedefleyen bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, ara transfer döneminin en çok konuşulacak hamlesine imza attı.

Galatasaray ilk transferini yaptı! Noa Lang imzayı attı: Resmi açıklama bekleniyor!

Uzun süredir gizlilikle yürütülen operasyonda sona gelen Aslan, Napoli’nin Hollandalı sol kanat oyuncusu Noa Lang’i renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı taraftarların yolunu gözlediği 26 yaşındaki yıldız için İtalya’dan onay çıktı.

Galatasaray ilk transferini yaptı! Noa Lang imzayı attı: Resmi açıklama bekleniyor!

İMZALAR ATILDI, ONAY BEKLENİYOR!

A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın aktardığına göre, Noa Lang ile Galatasaray arasında anlaşma sağlandı ve oyuncu resmi sözleşmeye imza attı. Şimdi tüm gözler Napoli cephesinde.

Galatasaray ilk transferini yaptı! Noa Lang imzayı attı: Resmi açıklama bekleniyor!

KAP AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

İtalyan devinin evrak işlemlerini tamamlayıp vereceği son onay ile birlikte, Galatasaray’ın bu dev transferi kısa süre içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirmesi bekleniyor.

Galatasaray ilk transferini yaptı! Noa Lang imzayı attı: Resmi açıklama bekleniyor!

HÜCUMDA YENİ DÖNEM

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hücumun sol tarafında hız ve çok yönlülük eksikliğini gidermek isteyen yönetim, Lang ile bu boşluğu dolduracak. Hollandalı yıldız, gol yollarındaki etkinliği ve hazırladığı pozisyonlarla Galatasaray’ın hücum gücüne yeni bir boyut kazandıracak.

Galatasaray ilk transferini yaptı! Noa Lang imzayı attı: Resmi açıklama bekleniyor!
#Futbol
#Spor
