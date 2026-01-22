Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Gazze Barış Kurulu'nda 'Yeni Gazze' sunumu! ABD "ana planı" açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, İsrail ve Filistin arasında barış için yeni bir plan sundu. Gazze'de liman ve havaalanı inşa edilmesi planlanırken, işgücü, konut ve istihdam konularına da odaklanılacağı belirtildi.

İşviçre'nin Davos şehrinde gerçekleştirilen ve birçok ülkenin katılmak için bugün imza attığı Gazze Barış Kurulu'nda Yeni Gazze için ABD tarafından sunum yapıldı.

Gazze barış planının arabuluculuğunda rol oynayan ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Gazze Barış Kurulu'nda konuşma gerçekleştirdi.

Gazze'nin geleceği için bir “ana plan” açıklayan Kushner, harita üzerinden yapılacakları anlattı.

"B PLANIMIZ YOK, BİR PLANIMIZ VAR"

Yeni Gazze için aşamalı olarak uygulanacaklara değinen Kushner, planın işgücü konutları, %100 istihdam ve “herkes için fırsat” gibi unsurları içereceğini söyledi.

Gazze için bir liman ve havaalanı içeren ana planı sunan Kushner, planın Rafah'tan başlayıp, Gazze şehrine kadar aşamalı olarak kuzeye doğru ilerleyeceğini ifade etti.

Kushner, “İnsanlar bize B planımızın ne olduğunu soruyor. B planımız yok, bir planımız var. Bir anlaşma imzaladık. Hepimiz bu anlaşmanın yürürlüğe girmesini sağlamak için kararlıyız." ifadelerine yer verdi.

Kushner sözlerine, “Bir ana plan var. Bunu Orta Doğu'da aşamalı olarak gerçekleştireceğiz. Onlar bu tür şehirleri, bilirsiniz, iki, üç milyonluk nüfusla inşa ediyorlar. Bunu üç yılda inşa ediyorlar. Dolayısıyla, bunu gerçekleştirebilirsek, bu tür şeyler çok yapılabilir.” devam etti.

"SADECE 30 GÜN SAKİN OLUN"

Jared Kushner, “birçok insanın durumu tırmandırmaya çalıştığını” gördüğünü söyledikten sonra konuşmasını, “Sadece 30 gün sakin olun. Bence savaş bitti, birlikte çalışmak için elimizden geleni yapalım, buradaki hedefimiz İsrail ve Filistin halkı arasında barış sağlamak. Herkes barış içinde yaşamak istiyor, herkes onurlu bir yaşam sürmek istiyor, bunu inşa etmek için çabalayanları desteklemek için çalışalım." ifadeleriyle noktaladı.

"HER ŞEY GAZZE'NİN KONUMUYLA BAŞLADI"

Donald Trump, barış anlaşmasının müzakere edilmesi ve bölge için bir plan geliştirilmesi konusundaki çalışmaları nedeniyle Jared Kushner ve temsilcisi Steve Witkoff'a teşekkür etmek üzere tekrar sahneye çıktı.

Kushner'ın "ana plan" olarak adlandırdığı şeyin ardındaki düşünceyi de paylaştı:

"Özünde bir emlakçıyım ve her şey konumla ilgili. Dedim ki, şu deniz kenarındaki konuma bakın, şu güzel araziye bakın, birçok insan için ne kadar büyük bir potansiyele sahip olabilir."

"Çok, çok harika olacak. Çok kötü şartlarda yaşayan insanlar çok iyi yaşayacaklar. Ama her şey Gazze'nin konumuyla başladı."

