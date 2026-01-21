Grönland tehditlerinin gölgesinde Davos'ta kritik gün! Trump, Avrupalı liderlerin karşısında

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'taki zirvede dünya liderleriyle görüşmek üzere İsviçre'ye geldi. Davos'a inen ABD Başkanı Trump, ayağının tozuyla mikrofonun başına geçti. Konuşmasında Avrupa'yı hedef alan Donald Trump, "Avrupa'nın birçok noktası tanınır derecede değil. Avrupa doğru yolda ilerlemiyor. Yeşil enerji ve toplu göçler Avrupa'ya zarar verdi." dedi.

Avrupa'ya eleştirilerini sıralayan Donald Trump, ABD ekonomisini ise övdü. Trump, "ABD dünyanın ekonomik motorudur. ABD'nin ekonomisi iyiyse dünyanın ekonomisi iyidir. Eğer ABD'nin ekonomisi kötüyse tüm dünya bizi kötü yönde takip eder." ifadelerini kullandı.

Gümrük tarifelerine de değinen Trump, "Gümrük tarifeleri sayesinde, dünya tarihinin en büyüğü olan ve hızla artan ticaret açığımızı radikal biçimde azalttık. Her yıl 1 trilyon dolarlık kaybımız vardı ve bu tamamen boşa gidiyordu. Bir yıl içerisinde aylık ticaret açığımızı yüzde 77'den hiçbir şekilde enflasyona yol açmadan azaltmayı başardım. Bunun imkansız olduğunu söylediler" ifadelerine yer verdi.

"SALDIRIDAN SONRA 'ANLAŞALIM' DEDİLER

Venezuela'da gerçekleştirilen saldırıyı savunan ABD Başkanı, "Venezuela inanılmaz başarılı olacak. Tüm iş birliğini takdir ediyoruz. Saldırı sonrasında büyük bir iş birliğine girdik. Saldırıdan sonra 'anlaşalım' dediler. Önümüzdeki 6 ayda son 20 yıldan daha fazla para kazanacak. Ülkenin lideri de zekice davrandı" dedi.

ABD'nin petrol üretimine de parantez açan Trump, "ABD petrol üretimi günde 730 bin varil arttı ve geçen hafta yalnızca Venezuela’dan 50 milyon varil petrol aldık. Bütün büyük petrol şirketleri bizimle birlikte Venezuela’ya giriyor. Gerçekten inanılmaz. Bunu görmek çok güzel." sözlerine yer verdi.

GRÖNLAND'A MÜZAKERE TEKLİFİ

ABD Başkanı Trump, Venezuela'yı işaret ederek Grönland'a tehditte bulundu. Trump, "Grönland halkına hem de Danimarka halkına saygı besliyorum. Ama tüm NATO müttefiklerimizin kendi topraklarını savunma hakkı var. Hiçbir ülke ya da ülkeler grubu Grönland'ı ABD haricinde koruyabilecek güce sahip değil. Bunu iki hafta önce Venezuela'da anladılar diye düşünüyorum. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya 6 saatte Danimarka'yı ele geçirmişti, ne kendini ne Danimarka'yı savunamamıştı. Gücümüzün ne kadar fazla olduğunu Venezuela konusunda anladılar sanıyorum" dedi.

ABD'nin Grönland'ın güvenliğini sağlayabileceğini dile getiren Trump, bir an önce müzakerelere başlamak istediğini ifade etti.

SEYAHATİ OLAYLI BAŞLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Air Force One uçağı, İsviçre'nin Davos kasabasına gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra yaşanan "elektrik arızasının" ardından Washington yakınlarındaki Joint Base Andrews'e geri dönmüştü.

Daha küçük bir uçak olan Boeing 757'ye geçerek Davos seyahatine başlayan Trump, gecikmeli olarak İsviçre'nin Davos kentine geldi. İlk olarak İsviçre'nin Zürih kentine gelen ABD Başkanı Trump, daha sonra Davos kasabasına geçti. Trump'ın heyeti ile konuşma yapacağı alana geçtiği öğrenildi.

