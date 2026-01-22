Menü Kapat
Dünya
 Berkay Alptekin

Trump "bir parça buz" için her yolu deniyor! Grönland sakinlerine dudak uçuklatan teklif

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ı ilhak etme tehdidinden sonra NATO müttefikleriyle anlaşmaya vardı. Trump, Grönland'ın kontrolü konusunda gelecekteki anlaşmanın çerçevesini kabul ettiğini açıkladı. Öte yandan ABD, Grönland sakinlerine ABD lehinde oy vermeleri halinde her birine dudak uçuklatan teklifte bulunmayı düşünüyor.

Trump
ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam İngiltere ve diğer NATO müttefikleriyle yaşadığı şiddetli tartışma sonrası Grönland'ı ilhak etme tehdidinden vazgeçti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesi sonrası konuşan ABD Başkanı, ABD'nin güvenliği için kritik önem taşıdığını ileri sürdüğü Arktik adasının kontrolü konusunda "gelecekteki anlaşmanın çerçevesini" kabul ettiğini ifade etti.

Trump, Grönland'ı ele geçirme planına direnen İngiltere ve diğer ülkelere gümrük vergisi uygulama planlarını askıya aldığının da altını çizdi.

HER BİR GRÖNLAND SAKİNİNE SERVET ÖDENECEK

Daily Mail'in haberine göre ABD, ilhak oylamasında kabul oyu veren Grönland sakinlerinin (nüfusu 57.000) her birine 1 milyon dolar (43 milyon 306 bin TL) teklif etmeyi düşünüyor.

Dün akşam, NATO askeri yetkilileri, Danimarka'nın Grönland'ın “küçük bir bölümünü” ABD'ye devretmesi ve ABD'nin bu bölgede askeri üsler kurması konusunda bir anlaşma üzerinde görüşüyorlardı.

Trump gazetecilere bunun “nihai uzun vadeli anlaşma” olduğunu söyledi. Ne kadar süreli olduğu sorulduğunda ise “Sonsuza kadar. Zaman sınırı yok. Bu anlaşma sonsuza kadar geçerli” cevabını verdi.

