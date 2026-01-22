Menü Kapat
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Uzaktan Putin, yakından Trump! The Economist dergisinin kapak tasfiri Davos'a ışık tutuyor

Economist dergisinde Trump'ın Grönland'ı ABD topraklarına katma arzusundan kaynaklanan dünya siyasetindeki tehlikelere dikkat çekildi. Derginin kapağında Trump'ın bir kutup ayısına binmiş hali Putin'e gönderme yaparken yazıda Trump'ın uzun vadeli hedeflerinden vazgeçmediği ve dünya güvenini aşındırdığı savunuldu.

Haber Merkezi
22.01.2026
11:57
22.01.2026
11:57

ABD Başkanı 'ın dün Davos'ta Avrupalı liderlerle bir araya geldi. Bölgeye iner inmez ayağının tozuyla mikrofonun karşısına geçen Trump'ın konuşması ve Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşme The Economist dergisinde dikkat çeken bir yazı ve çarpıcı bir kapak görseli ile okuyucularıyla buluşturuldu.

Derginin kapağında yer alan Trump, kutup ayısına binmiş şekilde tasfir edildi. Bu durum Devlet Başkanı 'in ünlü fotoğrafını (ayının üstünde oturan Putin görseli) akıllara getirdi.

Trump’ın ’ı ABD topraklarına katma arzusu başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada tedirginliğe neden oldu. Avrupa ülkeleri Trump’a sert tepki gösterirken ABD Başkanı ise buna karşılık ‘gümrük vergisi’ kozunu oyuna sürdü.

Uzaktan Putin, yakından Trump! The Economist dergisinin kapak tasfiri Davos'a ışık tutuyor

"GRÖNLAND KRİZİ TÜM ÜLKELER İÇİN BİR DERS NİTELİĞİNDE"

Economist dergisinde yayınlanan son yazıda Grönland krizi çerçevesinde Trump’ın dünya siyasetinde neden olduğu büyük tehlike kaleme alındı. Görselde Trump, bir kutup ayısına binmiş şekilde gösterilirken “Donald Trump'ın oluşturduğu gerçek tehlike: Taktiksel geri çekilmeye rağmen, büyük riskler devam ediyor” başlığıyla servis edildi.

Yazıda Grönland krizinin tüm ülkeler için bir ders niteliğinde olduğu vurgulanırken, “Bunlardan biri, Trump'ın uzun vadeli hedeflerinden vazgeçmeden baskı altında geri adım atacağıdır. Bir diğeri ise, başkanın dünyaya dair dar, karamsar bakış açısı ve tarihi yeniden yazma isteğinin, Amerika'nın ittifaklarının temelini oluşturan güveni aşındırdığıdır” ifadelerine yer verildi.

ABD’nin zaten Grönland’da bir askeri üssü olduğunun altı çizilirken “ABD, bugünkü anlaşmalar kapsamında Grönland'da neredeyse istediğini yapabilir ve yeni çerçeve altında Danimarka bunları güçlendirebilir” denildi.

Uzaktan Putin, yakından Trump! The Economist dergisinin kapak tasfiri Davos'a ışık tutuyor
#rusya
#donald trump
#vladimir putin
#nato
#grönland
#Dünya
