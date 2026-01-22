Dul ve yetim maaş farkları ne zaman yatacak 2026? Bakan Işıkhan ödeme tarihlerini duyurdu

Dul ve yetim maaş farklarının ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine yapılan zamlar doğrultusunda 2026 Ocak ayı itibarıyla dul ve yetim maaşlarında da artışa gidilmişti. Yapılan artışın ardından yüzde 50 hisse oranında olan dul maaşı 9 bin 468 TL'ye, yüzde 25 hisse oranında olan yetim maaşı ise 4 bin 734 TL'ye yükselmişti. Sadece eşe ödenen yüzde 75 hisse oranında olan dul maaşı ise 12 bin 340 TL olmuştu. Yapılan zamların ardından oluşan maaş farklarının ne zaman yatırılacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dul ve yetim maaş farklarının ödeme tarihiyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bakan Işıkhan'ın açıklamasının ardından ise vatandaşlar tarafından dul ve yetim maaş farkları ne zaman yatacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. 2026 dul ve yetim maaş farkları ödeme takvimi belli oldu.

DUL VE YETİM MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK 2026?

Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre emekli sandığı (4/C) kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşların zam farkları 23 Ocak 2026 Cuma günü hesaplarına yatırılacak. Bakan Işıkhan 2,5 milyon vatandaşın zam farklarının yarın itibarıyla hesaplara yatırılacağını belirtti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada Bakan Işıkhan "Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşlarımızın 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2025 yılı ek ödemelerini yarın (23 Ocak Cuma günü) hesaplarına yatırıyoruz. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

DUL VE YETİM AYLIĞI MAAŞLARILARI NE KADAR 2026?

Vefat eden sigortalının emekli maaşı, geride kalan hak sahiplerine belirli hisse oranları çerçevesinde paylaştırılıyor. Bu oranlar hak sahibinin çalışma durumuna, ve ailedeki diğer hak sahiplerinin varlığına göre yüzde 25, 50 ve 75 oranında değişiklik gösteriyor. Vefat eden kişinin eşinden başka aylık alabilecek bir çocuğu yoksa ve eşi herhangi bir işte çalışmıyor veya emekli değilse, bu durumda eşe en yüksek oran olan yüzde 75 oranında ödeme yapılır. Eşin bir işte çalışması, kendi emekli maaşının bulunması veya aylık alan bir çocuğun olması durumunda ise eşe ödenen hisse oranı yüzde 50'dir. Hak sahibi olan çocuklara ise yetim maaşı olarak yüzde 25 oranında hisse veriliyor.

Bu kapsamda dul ve yetim aylığı maaş ödemeleri en düşük emekli maaşına göre şöyle:

Yüzde 75 hisse oranında: 15 bin TL

Yüzde 50 hisse oranında: 10 bin TL

Yüzde 25 hisse oranında: 5 bin TL