Edin Dzeko'nun yeni takımı belli oldu! İkinci İtalya macerası kısa sürdü

2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'deki sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte sezon başında sarı-lacivertlilerden ayrılan ve Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya transfer olan 39 yaşındaki santrforun kariyerindeki ikinci İtalya macerası kısa sürdü.

DZEKO'NUN YENİ TAKIMI NETLEŞTİ

Almanya 2. Futbol Ligi (Bundesliga 2) ekibi Schalke 04, Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncuyla 2025-2026 sezonunda kalan 16 maç için sözleşme imzalandığı bildirildi.

Dzeko, Fiorentina'dan önce Wolfsburg, Manchester City, Roma, Inter ve Fenerbahçe formaları giymişti.

Bu sezon Fiorentina'da 8'i ilk 11'de olmak üzere toplam 18 maça çıkan tecrübeli forvet, 2 gol kaydetti.