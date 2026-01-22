Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Edin Dzeko'nun yeni takımı belli oldu! İkinci İtalya macerası kısa sürdü

2023 ve 2025 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko'nun yeni takımı belli oldu. Sezon başında transfer olduğu Serie A ekiplerinden Fiorentina'daki macerası kısa süren 39 yaşındaki santrfor, Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04'e transfer oldu.

Edin Dzeko'nun yeni takımı belli oldu! İkinci İtalya macerası kısa sürdü
2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'deki sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte sezon başında sarı-lacivertlilerden ayrılan ve Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya transfer olan 39 yaşındaki santrforun kariyerindeki ikinci İtalya macerası kısa sürdü.

DZEKO'NUN YENİ TAKIMI NETLEŞTİ

Almanya 2. Ligi (Bundesliga 2) ekibi Schalke 04, Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncuyla 2025-2026 sezonunda kalan 16 maç için sözleşme imzalandığı bildirildi.

Edin Dzeko'nun yeni takımı belli oldu! İkinci İtalya macerası kısa sürdü

Dzeko, Fiorentina'dan önce Wolfsburg, Manchester City, Roma, Inter ve Fenerbahçe formaları giymişti.

Bu sezon Fiorentina'da 8'i ilk 11'de olmak üzere toplam 18 maça çıkan tecrübeli forvet, 2 gol kaydetti.

