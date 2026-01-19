En-Nesyri için dev kulüpler birbirine girdi, tercihi belli oldu! İşte İtalya ve İngiltere'den gelen rakamlar

Kategoriler
Süper Lig’de şampiyonluk hedefine ilerlemek isteyen Fenerbahçe’de takımdan gönderilmek istenen Faslı golcü Youssef En-Nesyri ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncuya peş peşe teklifler geliyor.
İtalya'dan Napoli ile Juventus yıldız isim için Fenerbahçe'ye resmi teklifini iletirken, sarı-lacivertliler ayrılığa sıcak bakıyor. Napoli’nin, Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe’ye yaptığı teklif:
5 milyon Euro kiralama
20 milyon Euro satın alma opsiyonu
Juventus, Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak için resmi teklif yaptı. İşte teklifin detayları:
5 milyon Euro kiralama
20 milyon Euro satın alma opsiyonu
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun Sports Digital yayınında belirtiğine göre, "Youssef En-Nesyri'yi aradıklarında bugün benim final maçım var, final bitsin sonrasında oturup konuşalım finale kadar kimseyle görüşmek istemiyorum diyor. Juventus ve Napoli şu an önde. Youssef En-Nesyri, İtalya'ya sıcak bakıyor, Juventus önceliği, o olmazsa Napoli." bilgisi yer aldı.
Everton kulübünün, Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe’ye yaptığı teklif:
4.5 milyon Euro kiralama
20 milyon Euro satın alma opsiyonu
Öte yandan diğer bir İngiliz ekibi Nottingham Forest da faslı isimle ilgilenirken, oyuncunun İngiltere'de havalar soğuk ben sıcak iklimde futbol oynamak istiyorum sözleri sonrası transfer rafa kalkmıştı.