Fenerbahçe'de Anthony Musaba'dan anlamlı sözler: "Burada en iyisini yapmanız gerekiyor"

Fenerbahçe; Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında, Alanyaspor'u 3-2 ile geçti. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları Anthony Musaba, Anderson Talisca ve Milan Skriniar; kritik karşılaşma sonrasında önemli demeçler verdi.

Fenerbahçe'de Anthony Musaba'dan anlamlı sözler:
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
18.01.2026
saat ikonu 23:20
|
GÜNCELLEME:
18.01.2026
saat ikonu 23:20

Fenerbahçe'de galibiyet röportajları geldi. Fenerbahçeli yıldızlar, zor maçın ardından 'takım olma' olgusunu öne çıkardı ve kritik noktalara değindi.

Fenerbahçe'de Anthony Musaba'dan anlamlı sözler: "Burada en iyisini yapmanız gerekiyor"

FENERBAHÇE'DE ANTHONY MUSABA'DAN ANLAMLI SÖZLER

"Aldığımız galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Bugünkü diğer önemli nokta, takım olarak gösterdiğimiz reaksiyon. Önemli ve değerli bir 3 puan kazandık. Ben de atmış olduğum golden dolayı çok mutluyum. Bugün kazandık. En önemlisi buydu, galibiyetti. İlk maçımda iki asist yapmıştım, özel bir andı. Çok büyük bir camiadayım. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük camiası, formanın ağırlığı çok büyük. İlk maçımda yaptığım asistlerle birlikte mutluluğum, duygularım tavan yaptı. Bugün de ilk golümü attım. Bu andan dolayı da çok mutluyum. Fenerbahçe'ye biraz katkı sağlamak bile büyük keyif. Fenerbahçe'de oynamak, her futbolcuya nasip olmaz. Fenerbahçe'deyseniz en iyisini yapmanız gerekiyor. Bu anlamda ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum, antrenmanlarda ve maçlarda."

Fenerbahçe'de Anthony Musaba'dan anlamlı sözler: "Burada en iyisini yapmanız gerekiyor"

ANDERSON TALISCA TAKIMDAŞLIĞI ÖNE ÇIKARDI

"Çok mutluyum ama bu takım olarak iyi iş çıkarmamızın sonucu. Takım olarak iyi formdayız ve böyle olunca bireysel performanslara da yardımcı oluyor. Benim de takımın da hedefi aynı. Fark şu anda 1 puan. Tek odağımız kendi işimiz, kendi takımımız. Tek istediğimiz her maç üzerine koyarak daha iyi bir seviyeye çıkmak. Çok mutluyuz."

Fenerbahçe'de Anthony Musaba'dan anlamlı sözler: "Burada en iyisini yapmanız gerekiyor"

MILAN SKRINIAR'DAN GALİBİYET VURGUSU

"Çok önemli bir galibiyetti. Bazen en iyi performansı gösteremezsiniz, en iyi oyunu oynayamazsınız. Karakterimiz bu, maçı döndürmeyi başardık. İlk devre sonunda içerde konuştuk. Hocamız da gerekenleri söyledi. Taktik değiştirdik ve sonucu aldık. En iyi halinizde olmasanız da kazanmanız gerekir. Biz de bunu başardık."

FENERBAHÇE'NİN KADRO DEĞERİ NE KADAR?
Süper Lig devi, an itibarıyla 293 milyon Euroluk oyuncu havuzuna sahip durumda.
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
