Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan genç yeteneğe büyük övgü!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor'u 3-2 ile geçti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, zorlu karşılaşmanın ardından kritik açıklamalar yaptı.

FENERBAHÇE'DE DOMENICO TEDESCO'DAN YİĞİT EFE DEMİR'E ÖVGÜLER

"Önemli olan maçları kazanmak. Bugünkü maç çok zordu, çok zor. Alanyaspor'a karşı oynamak zor, iyi bir takım, iyi teknik direktör ve iyi çalıştırılmış bir takım. İnanılmaz, baskı yapması çok zor bir ekip. 3-4-3'te gözü kapalı oynuyorlar. Bizler için kötü bir ilk yarıydı. Bazı şeyleri değiştirdik ve daha iyi oynadık. Biz ilk yarıda baskı yapamadık, ikinci yarıda önde baskı yaptık. Yiğit Efe'nin oyuna girmesi, dikine savunma yapma anlamında yardımcı oldu. Yiğit Efe'ye sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Yiğit Efe Demir, Fenerbahçe'nin geleceği."