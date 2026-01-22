Mauro Icardi Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Menajeri İstanbul’a geldi: Dikkat çeken paylaşım!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan Galatasaray’da, Mauro Icardi’nin maç boyu kulübede kalması tartışma konusu olmuştu.

Arjantinli süper yıldızın sarı-kırmızılı takımdaki geleceği tartışılırken, menajer cephesinden gelen son dakika hamlesi gündemi bir anda değiştirdi. Icardi’nin temsilcisi Elio Pino, ayağının tozuyla geldiği İstanbul’dan öyle bir paylaşım yaptı ki sarı-kırmızı camiada geri sayım başladı.

GİZEMLİ PAYLAŞIM

Günün erken saatlerinde sosyal medya hesabından İstanbul'da olduğunu duyuran Elio Pino, fotoğrafın yanına eklediği kum saati emojisiyle dikkat çekti. Taraftarlar arasında kafa karışıklığı olarak yorumlanan bu kare, yönetimle yapılacak kritik görüşmenin işareti olarak görülüyor.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

32 yaşındaki Arjantinli golcü, bu sezon sahaya çıktığı 27 maçta 10 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek takımın skor yükünü sırtlamaya devam ediyor.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Önümüzdeki günlerde Elio Pino ile Galatasaray yönetiminin bir araya gelmesi ve yeni sözleşme şartlarını masaya yatırması bekleniyor.