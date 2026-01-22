Menü Kapat
Mauro Icardi Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Menajeri İstanbul’a geldi: Dikkat çeken paylaşım!

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray'da sözleşmesinin son senesinde olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yıldız golcünün menajeri geçtiğimiz saatlerde İstanbul'a geldi. Menajer Elio Pino'nun sosyal medya hesabından yaptığı gizemli paylaşım, sarı-kırmızılı taraftarı heyecanlandırdı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan Galatasaray’da, Mauro Icardi’nin maç boyu kulübede kalması tartışma konusu olmuştu.

Mauro Icardi Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Menajeri İstanbul’a geldi: Dikkat çeken paylaşım!

Arjantinli süper yıldızın sarı-kırmızılı takımdaki geleceği tartışılırken, menajer cephesinden gelen son dakika hamlesi gündemi bir anda değiştirdi. Icardi’nin temsilcisi Elio Pino, ayağının tozuyla geldiği İstanbul’dan öyle bir paylaşım yaptı ki sarı-kırmızı camiada geri sayım başladı.

Mauro Icardi Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Menajeri İstanbul’a geldi: Dikkat çeken paylaşım!

GİZEMLİ PAYLAŞIM

Günün erken saatlerinde sosyal medya hesabından İstanbul'da olduğunu duyuran Elio Pino, fotoğrafın yanına eklediği kum saati emojisiyle dikkat çekti. Taraftarlar arasında kafa karışıklığı olarak yorumlanan bu kare, yönetimle yapılacak kritik görüşmenin işareti olarak görülüyor.

Mauro Icardi Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Menajeri İstanbul’a geldi: Dikkat çeken paylaşım!

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

32 yaşındaki Arjantinli golcü, bu sezon sahaya çıktığı 27 maçta 10 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek takımın skor yükünü sırtlamaya devam ediyor.

Mauro Icardi Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Menajeri İstanbul’a geldi: Dikkat çeken paylaşım!

ŞİMDİ NE OLACAK?

Önümüzdeki günlerde Elio Pino ile Galatasaray yönetiminin bir araya gelmesi ve yeni sözleşme şartlarını masaya yatırması bekleniyor.

#Futbol
#Spor
