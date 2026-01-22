Benzinle ateş yakmak isterken alevler içinde kaldı! O anlar kamerada

Kategoriler
Adana’da Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi’ndeki bir fırında usta olan Abit Yüksel (40), taş ocağında çay demlemek istedi. Bu sırada Yüksel, taş ocağını yakmak için üzerine benzin döktü. Bir anda alevler Yüksel’in kıyafetlerine sıçradı. O anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Şans eseri Yüksel olaydan yara almadan kurtuldu.