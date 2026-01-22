Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Annesi Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'u teşhis etti! 'Dövme' iddialarına açıklama

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos 2025'te düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan ve cesedi 150 gün sonra bulunan Nikolai Andreevich Svechnikov'un annesi cenazeyi teşhis etti. Anne kurumdan oldukça üzgün ayrılırken, ailenin yakınlarından Ayla Karaman bazı iddiaları yalanladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.01.2026
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
saat ikonu 15:29

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos 2025'te düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Nikolai Andreevich Svechnikov'un cansız bedeni 20 Ocak'ta Beşiktaş'ta bulundu. Anne Ogalina Svechnikova, bugün Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna gelerek oğlunun cenazeyi teşhis etti. Çocuğunun cesedini teşhis eden Ogalina Svechnikova, işlemlerin ardından buradan üzgün şekilde ayrıldı.

Annesi Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'u teşhis etti! 'Dövme' iddialarına açıklama

İDDİALAR DOĞRU DEĞİL

Ailenin yakınlarından Ayla Karaman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaşadıkları nedeniyle duygularını ifade etmekte zorlandığını anlattı.

Karaman, pek fazla konuşamayacağını dile getirerek, "Uzun işlemlerden sonra resmi evrakın tamamlanmasının ardından cesedin fotoğrafını gördük. Daha sonra da cesedin kendisini gördük. Tanınmayacak halde olduğu veya üzerinde dövme bulunduğuna dair iddialar doğru değil. Kim bu haberi çıkardıysa gerçeği yansıtmıyor." dedi.

Cenazenin ülkesine gönderilmesine ilişkin işlemlerin devam ettiğini aktaran Karaman, transfer ve defin evrakının tamamlanması için yoğun bir süreçten geçtiklerini kaydetti.

Karaman, şu an cenaze ve transferle ilgili çok önemli evrakı yetiştirmeleri gerektiğini, yaşadıkları şeylerin gerçekten zor ve kötü olduğunu sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

Kuruçeşme Sahili'nde tekne ve karadaki bazı vatandaşlar, 20 Ocak'ta, deniz kıyısında ceset olduğunu fark etmiş, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerce kıyıya çıkarılan ve üzerinden herhangi kimlik çıkmayan ceset, olay yerindeki çalışmaların ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Baş bölgesi ile kollarının olmadığı belirlenen cesedin, İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos 2025'te 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan Rus yüzücü Svechnikov'a ait olup olmadığının tespiti için Rusya'dan İstanbul'a gelen ailesi, Adli Tıp Kurumunda DNA örneği vermişti.

Svechnikov'un anne ve babasından alınan DNA örnekleriyle karşılaştırma yapılması sonucu cesedin Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olduğu belirlenmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kulübede dehşet! Balta ve kürekle katlettiler: Sanıkların ifadesi kan dondurdu
DNA testi sonucu çıktı! Cansız bedenin Rus yüzücü Nikolay Svechnikov'a ait olduğu belirlendi
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.