Rus yüzücü Nikolay Svechnikov'un akrabası: "DNA testi alındı, sonuç belli değil"

Geçtiğimiz Ağustos ayında 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolay Svechnikov’ya ait olduğu düşünülen cesetle ilgili kimlik tespit çalışmaları sürüyor. Adli Tıp Kurumu'na gelen anne Galina Svechnikov, kesin sonuç için DNA örneği verdi. Svechnikov akrabası, "DNA testi alındı, sonuç belli değil" dedi.

Rus yüzücü Nikolay Svechnikov'un akrabası:
İstanbul Boğazı'nda bulunan cesedin ait olduğu değerlendirilen Rus yüzücü Nikolay Svechnikov'nın annesi Galina Svechnikov ve yakınları Adli Tıp Kurumu’dan ayrıldı. Rus yüzücü Nikolay Svechnikov akrabası, "DNA testi alındı, sonuç belli değil" dedi.

BOĞAZ'DA BULUNAN CESET RUS YÜZÜCÜYE Mİ AİT?

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından geçtiğimiz yılın ağustos ayında İstanbul Boğazı'nda 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikov suda kaybolmuştu. Dün Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında bir ceset bulunmuş, sudan çıkarılan ve üzerinde mayo olduğu öğrenilen cesedin, 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olabileceği değerlendirilmişti. Kıyıya çıkarılan ceset, kapsamlı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna getirilmişti.

Rus yüzücü Nikolay Svechnikov'un akrabası: "DNA testi alındı, sonuç belli değil"

DNA TESTİ İÇİN İSTANBUL'A GELDİLER

Cesedin otopsi işlemleri sürerken, Rus yüzücü Nikolay Svechnikov'unn annesi Galina Svechnikov de eşiyle birlikte DNA testi için İstanbul'a gelerek Bahçelievler'de bulunan Adli Tıp Kurumuna geçti. Aile biten işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.

SONUÇ DAHA BELLİ DEĞİL

Rus yüzücü Nikolay Svechnikova akrabası, "Hiçbir şey belli değil, önemli evrakları tamamlamamız gerekiyor. DNA testi alındı, daha sonuç belli değil" dedi.

#Gündem
