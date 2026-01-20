Menü Kapat
 | Murat Makas

İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu! Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olduğu değerlendiriliyor

İstanbul Boğazı'nda kimliği belirsiz erkek cesedinin bulunduğu bildirildi. Cesedin, Ağustos ayında düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olabileceği değerlendiriliyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.01.2026
saat ikonu 13:50
|
GÜNCELLEME:
20.01.2026
saat ikonu 14:14

İstanbul Boğazı'nda kimliği belirsiz bir erkek cesedinin bulunduğu belirtildi. Deniz Polisi tarafından kıyıya çıkarılan ve üzerinde mayo bulunan cesedin, Ağustos ayında düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olabileceği değerlendiriliyor.

YARIŞTA KAYBOLMUŞTU

Edinilen bilgilere göre, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova, İstanbul Boğazı'nda kaybolmuştu.

Görgü tanıkları, İstanbul Boğazı'nda kimliği belirsiz bir erkek cesedini fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Kuruçeşme açıklarına hareket eden Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, kıyıya vuran erkek cesedini denizden çıkardı. Çıkarılan ve üzerinde mayo olduğu öğrenilen cesedin, Ağustos ayında düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarış’ında kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olabileceği değerlendiriliyor.

RUS YÜZÜCÜYÜ ARAMA FAALİYETLERİ SÜRÜYORDU

İstanbul Boğazı'nda Ağustos 2025'te 81 ülkeden 2820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'nın karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, o tarihten beri arama çalışması yürütüyordu.

Kıyıya çıkarılan ceset, kapsamlı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna gönderildi.

ETİKETLER
#Gündem
