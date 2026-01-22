Kulübede dehşet! Balta ve kürekle katlettiler: Sanıkların ifadesi kan dondurdu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 19 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen olayda; bir yakını tarafından kulübesinde başına baltayla vurulmuş halde bulunan berber İsa Turgut (35), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada, Yiğit C.B. (18) ve Nazir B. (18) gözaltına alındı. Tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

VÜCUDUNDA 24 YARA BULUNDU

Otopsi sonucunda maktulün vücudunda kesici ve ezici aletle oluştuğu değerlendirilen toplam 24 yara bulunduğu tespit edildi.

"ELİ KUZENİMİN ÜSTÜNDE DOLAŞIYORDU"

Kuzeni Nazir B. ile birlikte kalacak yerleri olmadığı için cami ve benzinliklerde bulunan mescitlerde konakladıklarını söyleyen Yiğit C.B., İsa Turgut ile de bu süre zarfında bir arkadaşları aracılığıyla tanıştıklarını anlattı. Berber Turgut'un kendilerini zaman zaman tıraş ettiğini ve bunun karşılığında ücret almadığını ifade eden Yiğit C.B., "Kendisine kalacak yerimiz olmadığını ve iş bulmamız gerektiğini söylemiştik. İsa da bize kendisine ait dağ evinde kalabileceğimizi, pazartesi günü de işle ilgili ayarlama yapabileceğini söyledi. Ertesi gün beraber dağ evine gittik. Kulübenin hava geçiren yerlerini birlikte tamir ettik, etrafı düzenledik. Daha sonra yorulduğumuz için 'Uyuyalım' dedi. Kuzenimi yanına çağırdı. Onlar yatakta, ben koltukta yattım. Baktığımda İsa'nın eli kuzenimin üstünde dolaşıyordu. Kuzenim ağlamaklı vaziyetteydi. Eliyle gelmemi işaret ediyordu" diye konuştu.

"KENDİMİ KAYBETTİM, VURMAYA DEVAM ETTİM"

Gördükleri karşısında eline aldığı balta ile İsa'nın kafasına vurduğunu söyleyen Yiğit C.B. savunmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Sonrasında şahıs ayağa kalktı. Beni ve baltayı tuttu. Bunun üzerine kuzenim kazma ile müdahale etti. Kuzenim sadece bir defa vurdu. Kendimi kaybetmiş, vurmaya devam ediyordum. Ne yapacağımızı bilemedik, dağlık alan olduğu için kuzenim motosikletin anahtarını ve 100 TL aldı, daha sonra çıktık. En sonunda teslim olduk, pişmanım"

DURUŞMA ERTELENDİ

Nazir B. ise soruşturma aşamasındaki ifadelerini tekrar ettiğini söyledi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.