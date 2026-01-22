Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Kulübede dehşet! Balta ve kürekle katlettiler: Sanıkların ifadesi kan dondurdu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir berber, ormanlık alandaki kulübede balta ve kürekle feci şekilde katledilmişti. Cinayete ilişkin davada sanıklar hakim karşısına çıktı. Berberi baltayla öldüren katil zanlısının mahkemedeki ifadeleri kan dondurdu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.01.2026
saat ikonu 15:04
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
saat ikonu 15:09

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 19 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen olayda; bir yakını tarafından kulübesinde başına baltayla vurulmuş halde bulunan berber İsa Turgut (35), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada, Yiğit C.B. (18) ve Nazir B. (18) gözaltına alındı. Tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kulübede dehşet! Balta ve kürekle katlettiler: Sanıkların ifadesi kan dondurdu

VÜCUDUNDA 24 YARA BULUNDU

Otopsi sonucunda maktulün vücudunda kesici ve ezici aletle oluştuğu değerlendirilen toplam 24 yara bulunduğu tespit edildi.

"ELİ KUZENİMİN ÜSTÜNDE DOLAŞIYORDU"

Kuzeni Nazir B. ile birlikte kalacak yerleri olmadığı için cami ve benzinliklerde bulunan mescitlerde konakladıklarını söyleyen Yiğit C.B., İsa Turgut ile de bu süre zarfında bir arkadaşları aracılığıyla tanıştıklarını anlattı. Berber Turgut'un kendilerini zaman zaman tıraş ettiğini ve bunun karşılığında ücret almadığını ifade eden Yiğit C.B., "Kendisine kalacak yerimiz olmadığını ve iş bulmamız gerektiğini söylemiştik. İsa da bize kendisine ait dağ evinde kalabileceğimizi, pazartesi günü de işle ilgili ayarlama yapabileceğini söyledi. Ertesi gün beraber dağ evine gittik. Kulübenin hava geçiren yerlerini birlikte tamir ettik, etrafı düzenledik. Daha sonra yorulduğumuz için 'Uyuyalım' dedi. Kuzenimi yanına çağırdı. Onlar yatakta, ben koltukta yattım. Baktığımda İsa'nın eli kuzenimin üstünde dolaşıyordu. Kuzenim ağlamaklı vaziyetteydi. Eliyle gelmemi işaret ediyordu" diye konuştu.

Kulübede dehşet! Balta ve kürekle katlettiler: Sanıkların ifadesi kan dondurdu

"KENDİMİ KAYBETTİM, VURMAYA DEVAM ETTİM"

Gördükleri karşısında eline aldığı balta ile İsa'nın kafasına vurduğunu söyleyen Yiğit C.B. savunmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Sonrasında şahıs ayağa kalktı. Beni ve baltayı tuttu. Bunun üzerine kuzenim kazma ile müdahale etti. Kuzenim sadece bir defa vurdu. Kendimi kaybetmiş, vurmaya devam ediyordum. Ne yapacağımızı bilemedik, dağlık alan olduğu için kuzenim motosikletin anahtarını ve 100 TL aldı, daha sonra çıktık. En sonunda teslim olduk, pişmanım"

Kulübede dehşet! Balta ve kürekle katlettiler: Sanıkların ifadesi kan dondurdu

DURUŞMA ERTELENDİ

Nazir B. ise soruşturma aşamasındaki ifadelerini tekrar ettiğini söyledi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cinayet şüphelisinden şaşırtan ifade: 'Korkutmak istedim'
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme: İstinaftan karar geldi
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.