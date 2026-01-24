Fenerbahçe forvet transferini bitiyor! Yönetim düğmeye bastı: 40 milyonluk golcü geliyor!

Ocak transfer tescil dönemine Musaba, Guendouzi ve Mert Günok hamleleriyle fırtına gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de tüm gözler golcü takviyesine çevrildi.

YA MURİQİ YA DA MATETA

Sörloth, Dovbyk ve Nunez gibi isimlerden istediği sonucu alamayan yönetim, rotayı camiayı yakından tanıyan eski aşkı Vedat Muriqi ve Premier Lig'in güçlü ismi Jean-Philippe Mateta'ya kırdı.

Sarı-lacivertli ekibin Sportif direktörü Devin Özek ve transferden sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları, önümüzdeki hafta içinde iki yıldızdan birine imza attırarak forvet krizini tamamen çözüme kavuşturmak istiyor.

VEDAT MURİQİ GERİ DÖNÜYOR

Listenin ilk sırasında, maliyetinin daha uygun olması ve ligi tanıması nedeniyle Vedat Muriqi yer alıyor. Mallorca ile pazarlıklara başlayan Fenerbahçe, oyuncunun kulüplerin anlaşması halinde dönmeye can atması ve ailesinin İstanbul'a geri dönme isteğiyle elini güçlendirmiş durumda. Eğer İspanyol ekibi ikna edilirse, Muriqi tam 5.5 yıl sonra yeniden Kadıköy çimlerine ayak basacak.

PREMİER LİG’İN DEV KULESİ MATETA

Muriqi transferinde pürüz çıkması ihtimaline karşı ise Crystal Palace'ın Fransız kulesi Jean-Philippe Mateta için tüm şartlar zorlanıyor. İngiliz ekibiyle görüşerek ayrılmak istediğini resmen ileten Mateta için istenen 40 milyon euroluk bonservis bedeli, devleri geri adım atmaya zorlarken Fenerbahçe, "satın alma opsiyonlu kiralama" formülünü devreye sokmayı planlıyor.

JUVENTUS VAZGEÇTİ

Juventus'un yüksek maliyet sebebiyle vazgeçtiği yıldız oyuncu için Crystal Palace menajeri Glasner'in yaptığı "Uygun teklif gelirse gider" açıklaması, sarı-lacivertlilerin bu transferdeki umutlarını daha da artırıyor.