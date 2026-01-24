Menü Kapat
Gümüş tüm zamanların rekorunu kırdı! Uzman isimden aşırı alım uyarısı

Ocak 24, 2026 11:49
1
gümüş

Jeopolitik risklerin devam etmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarından dolayı ticari belirsizliklerin sürmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına yönelik endişeler güvenli liman varlıklara talebi artırırken, gümüş fiyatları rekor tazeliyor. Gümüşün onsu, uluslararası piyasalarda 103,3 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

2
gümüş

ABD yönetiminin Grönland'ın kontrolü konusundaki ısrarını sürdürmesi, emtia piyasasında değerli metallere talebi artırmıştı. ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı, İran kaynaklı jeopolitik riskler yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasını körükledi. Öte yandan gümüşteki fiyat hareketlerinde Çin talebi de etkili oldu.

 

3
Gümüş

Gümüş, finansal bir varlık olmasının yanı sıra, güneş paneli yapımı başta olmak üzere, endüstriyel alanda önemli bir role sahip. Gümüş ayrıca ABD'nin gümrük vergilerine tabi tutulabileceği endişeleriyle de yükseldi.
 

4
gümüş talebi

GÜMÜŞ TALEBE YETMEYECEK

Gümüş, bu ürünün arzına yönelik endişelerin devam etmesiyle yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Madenlerde çıkarılan gümüşün talebe yetemeyeceğine yönelik tahminler öne çıkıyor. Tarife endişelerinden dolayı yatırımcıların ABD'ye gümüş taşıması bu üründeki arz endişelerini tetikledi.
 

5
Elektronik ve elektrikli araç sektörleri

Elektronik ve elektrikli araç sektörleri başta olmak üzere gümüşteki endüstriyel talep, güçlü kalmaya devam ediyor. Yeşil enerji dönüşümü, fotovoltaik paneller, veri merkezlerindeki elektrifikasyon süreci, gümüşe talebi artıran önemli faktörler arasında.
 

6
GÜMÜŞ TALEBİ

GÜMÜŞ TALEBİ ETKİLİ OLUYOR

Perakende tarafında talep gören gümüşte, merkez bankaları başta olmak üzere kurumsal alımlar öne çıkıyor.

Gümüşün onsu, uluslararası piyasalarda 103,3 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
 

7
ons gümüş

Geçen yıl onsu yüzde 146 değer kazanan gümüş 1979'dan bu yana en hızlı yükselişini kaydetmişti.
 

8
İtalya merkezli bankacılık grubu Intesa Sanpaolo Kıdemli Emtia Ekonomisti Daniela Corsini

İtalya merkezli bankacılık grubu Intesa Sanpaolo Kıdemli Emtia Ekonomisti Daniela Corsini, yaptığı değerlendirmede, "Fed'in faiz oranlarını daha da düşüreceği beklentisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gümüşün enerji ve elektronik sektörlerindeki stratejik rolü göz önüne alındığında gümüş ithalatına gümrük vergileri uygulayabileceği endişeleri bu spekülatif çılgınlığı körüklediği sürece gümüşte kazançlar devam edebilir." değerlendirmesinde bulundu.
 

9
altın gümüş rasyosu

Ancak gümüşün aşırı alım bölgesinde olduğunu belirtmekte fayda olduğuna dikkati çeken Corsini, nisan ayında 104 seviyelerinin üzerinde olan altın/gümüş rasyosunun 50 seviyelerine kadar gerilediğini ifade etti.
 

10
altın/gümüş rasyosu

Corsini, altın/gümüş rasyosundaki bu kadar keskin düşüşün gümüş fiyatlarında bir düzeltmenin habercisi olduğunu dile getirdi.

 

11
borsa yatırım fonları

Ayrıca borsa yatırım fonlarının (ETF) yıl başından beri gümüşte net satış yaptığını vurgulayan Corsini, "Bunun da büyük yatırımcıların gümüş rallisine olan güveninin zayıfladığına işaret ettiğini belirtmekte fayda var." dedi.

