Endonezya'da toprak kayması felaketi! Çok sayıda ölü ve kayıp var

Endonezya'nın Batı Bandung bölgesinde, günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar felaketi beraberinde getirdi. Yaşanan toprak kayması yerleşim alanlarında yıkıma neden oldu.

Antara ajansına konuşan yerel yetkili Herman Suryatman, arama kurtarma ekiplerinin zorlu arazi koşullarında çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

VERİLER YIKIMIN BÜYÜKLÜĞÜNE IŞIK TUTUYOR

Suryatman, "Toprak kaymasından etkilenen 113 kişiden 23'ü sağ kurtarıldı. 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 82 kişi için de arama çalışmaları devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Yetkililer, toprak kayması sonucu 30'dan fazla evin zarar gördüğünü, bazı yerleşim alanlarının ise tamamen toprak altında kaldığını kaydetti.