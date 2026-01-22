Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Artvin'de toprak kayması! Ev ve ahır toprak altında kaldı

Artvin'in Borçka ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından toprak kayması yaşandı. Gündoğdu Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir ev ile bitişiğindeki ahır tamamen yıkılırken şans eseri olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Artvin'de toprak kayması! Ev ve ahır toprak altında kaldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.01.2026
saat ikonu 16:31
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
saat ikonu 16:31

Artvin'de son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı, Borçka ilçesinde toprak kaymasına sebebiyet verdi. Olayın yaşandığı adres, Gündoğdu Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, kar yağışının ardından zeminin yumuşamasıyla birlikte Hamit Navdar'a ait yapının bulunduğu alanda heyelan oluştu. Olayın fark edilmesi üzerine güvenlik önlemleri alınırken, polis ve AFAD ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Artvin'de toprak kayması! Ev ve ahır toprak altında kaldı

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Heyelan sırasında evde kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Ahşap ve betonarme karışımı yapının yanı sıra bitişikteki ahır da toprak altında kaldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Artvin'de toprak kayması! Ev ve ahır toprak altında kaldı

HEYELAN RİSKİ NEDENİYLE EVDE KALMIYORMUŞ

Ev sahibi Hamit Navdar, bir süredir heyelan riski nedeniyle evde kalmadığını belirterek, olay anında bölgede bulunduğunu ancak toprak kaymasını fark edince hızla uzaklaştığını ifade etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün kızının eski nişanlısı Kervan Eminoğlu serbest bırakıldı
Esat Yontunç havalimanında gözaltına alındı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.