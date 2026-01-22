Artvin'de toprak kayması! Ev ve ahır toprak altında kaldı

Artvin'de son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı, Borçka ilçesinde toprak kaymasına sebebiyet verdi. Olayın yaşandığı adres, Gündoğdu Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, kar yağışının ardından zeminin yumuşamasıyla birlikte Hamit Navdar'a ait yapının bulunduğu alanda heyelan oluştu. Olayın fark edilmesi üzerine güvenlik önlemleri alınırken, polis ve AFAD ekipleri bölgeye yönlendirildi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Heyelan sırasında evde kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Ahşap ve betonarme karışımı yapının yanı sıra bitişikteki ahır da toprak altında kaldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

HEYELAN RİSKİ NEDENİYLE EVDE KALMIYORMUŞ

Ev sahibi Hamit Navdar, bir süredir heyelan riski nedeniyle evde kalmadığını belirterek, olay anında bölgede bulunduğunu ancak toprak kaymasını fark edince hızla uzaklaştığını ifade etti.