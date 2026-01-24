Menü Kapat
12°
Bakan Ersoy 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali çalışmalarını resmen başlattı! Bu yıl 26 şehirde festival var

Türkiye Kültür Yolu Festivali Proje Değerlendirme Kurulu'nun ilk toplantısı gerçekleşti. Bakan Ersoy, 2026'da kültür ve sanatı daha fazla şehirde, daha güçlü içeriklerle hayatın merkezine taşımak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Büyük ölçekli kültür ve sanat organizasyonlarının planlanmasına yönelik Türkiye Kültür Yolu Festivali Proje Değerlendirme Kurulu’nun ilk toplantısı gerçekleştirildi. Kurulun değerlendirmeleri doğrultusunda 2026 yılı festival programı ve içerikleri belirlenecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılında da kültür ve sanatı daha fazla şehirde, daha güçlü içeriklerle hayatın merkezine taşımak için çalışmaların kesintisiz sürdüğünü belirtti.

Bakan Ersoy 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali çalışmalarını resmen başlattı! Bu yıl 26 şehirde festival var

TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ KURULU TOPLANDI

TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ KURULU TOPLANDI

Bakan Başdanışmanı A. Tayfun Topal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz, Kültür ve Sanat Politikalarının belirlenmesi konusunda Bakan Danışmanı Tan Sağtürk, Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Seda Şantürk, AKM ve CSO ADA Sanat Koordinatörü Ebru Akçatepe ile AKM Festival ve Etkinlikler Koordinatörü Murat Baki’nin yer aldığı Türkiye Kültür Yolu Festivali Kurulu, 2026 yılı kültür ve sanat takviminin kapsamlı, dengeli ve bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını hedefliyor.

Bakan Ersoy 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali çalışmalarını resmen başlattı! Bu yıl 26 şehirde festival var

Kurul toplantısında, Bakan Ersoy’a 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali hazırlıklarına dair bilgi verilirken, 2025 yılında hayata geçirilen büyük ölçekli kültür ve sanat organizasyonlarının ulaştığı kapsam da paylaşıldı.

Bakan Ersoy 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali çalışmalarını resmen başlattı! Bu yıl 26 şehirde festival var

2025'TE 35 ŞEHİRDE 252 GÜN KÜLTÜR VE SANAT

2025’TE 35 ŞEHİRDE 252 GÜN KÜLTÜR VE SANAT

2025 yılı boyunca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, Yaşayan Miras Şöleni ve Bir Anadolu Şenliği, 35 şehirde toplam 252 gün boyunca milyonlarca vatandaşa; konserlerden sergilere, tiyatrodan geleneksel sanatlara uzanan kapsamlı bir kültür ve sanat programı sundu.

Bakan Ersoy 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali çalışmalarını resmen başlattı! Bu yıl 26 şehirde festival var

TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ: 22 MİLYON KATILIMCI

TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ: 22 MİLYON KATILIMCI

Paylaşılan verilere göre, 20 şehirde 180 gün süren Türkiye Kültür Yolu Festivali, 1.000’in üzerinde etkinlik noktasında, 50 bini aşkın sanatçının katılımıyla 9.600’ün üzerinde etkinliğe ev sahipliği yaptı ve 22 milyon katılımcıya ulaştı.

Bakan Ersoy 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali çalışmalarını resmen başlattı! Bu yıl 26 şehirde festival var

YAŞAYAN MİRAS ŞÖLENİ’NDE USTALAR VE SANATKARLAR AYNI MEKANDA

10 şehirde 30 gün boyunca düzenlenen Yaşayan Miras Şöleni kapsamında, 122 geleneksel sanat dalında 1.100’ü aşkın usta ve sanatkâr, vatandaşlarla aynı mekânda bir araya geldi. Program boyunca geleneksel üretim teknikleri, sahne sanatları ve ustalık gösterileriyle kültürel miras doğrudan izleyiciyle temas etti.

Bakan Ersoy 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali çalışmalarını resmen başlattı! Bu yıl 26 şehirde festival var

BİR ANADOLU ŞENLİĞİ: 900 BİN KATILIMCI

BİR ANADOLU ŞENLİĞİ: 900 BİN KATILIMCI

5 şehirde 42 gün süren Bir Anadolu Şenliği kapsamında ise konser, tiyatro, sinema ve çocuk etkinliklerinden oluşan program çerçevesinde 791 etkinlik gerçekleştirildi ve şenlikler yaklaşık 900 bin katılımcıya ulaştı.

Bakan Ersoy 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali çalışmalarını resmen başlattı! Bu yıl 26 şehirde festival var

KÜLTÜR VE SANAT ANADOLU'YA YAYILIYOR

KÜLTÜR VE SANAT ANADOLU’YA YAYILIYOR

Toplantı sonunda Bakan Ersoy, kültür ve sanat etkinliklerini yalnızca merkez şehirlerle sınırlı tutmadıklarını, Anadolu’nun farklı bölgelerinde de yoğun bir takvimle sahaya yayıldıklarını vurgulayarak, bu organizasyonların şehirlerin sosyal yaşamına ve kültür turizmine doğrudan katkı sağladığını ifade etti.

Bakan Ersoy 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali çalışmalarını resmen başlattı! Bu yıl 26 şehirde festival var
#Kültür - Sanat
