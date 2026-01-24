Hakkari-Yüksekova karayoluna çığ düştü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Hakkari-Yüksekova kara yoluna dağdan kopan kar kütleleri indi. Çığ nedeniyle kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle başlattıkları çalışma sonucu kar yığınlarını temizleyerek yolu yeniden trafiğe açtı. Bölgede güvenlik önlemlerini artıran ekipler, sürücülerin yaşanacak başka çığ tehlikelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.