Mide bulandıran anlar! Durdurulan araçta 450 kilo bozulmuş et çıktı

Zonguldak’ta Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yol kontrolleri sırasında, il dışından gelen A.A. idaresindeki bir araç durduruldu. Ekiplerin araç üzerinde yaptığı denetimlerde sağlık açısından uygunsuz bulunan ve bozulduğu tespit edilen 450 kilogram et bulundu.

CİDD RİSK OLUŞTURUYOR

Jandarma ekiplerinin ardından bölgeye sevk edilen zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri; etlerin halk sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığını tespit etti.

Ele geçirilen 450 kilogram et, tutanak altına alınarak ekipler gözetiminde imha edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.