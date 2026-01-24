Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Juventus'un yıldızı listede

Transfer çalışmalarını sürdüren iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı oyuncuyu gündemine aldı. Fenerbahçe Beşiktaş'ın çok istediği yıldız oyuncu için harekete geçiyor.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFER ÇALIMI

Fred'in olası ayrılığına karşı arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, Juventus'ta sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Weston McKennie'yi transfer listesine ekledi.

Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş'ın da gündeminde olan ABD'li oyuncunun, yakın takip altına alındığı ve şartlarının araştırıldığı öğrenildi.

Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun, Schalke 04'te birlikte çalıştığı 27 yaşındaki yıldızın transferine çok istekli olduğu ve oyuncu hakkında detaylı bir rapor sunduğu kaydedildi.

YAPILACAK TEKLİF ŞARTLARI DEĞİŞTİRİR

McKennie ile menajerler aracılığıyla ön temasta bulunan yönetimin, Kante transferinin gerçekleşmemesi durumunda Fred ya da Edson Alvarez'in de olası ayrılık senaryosunda Juventus'un kapısını çalacağı kaydedildi.