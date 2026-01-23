Menü Kapat
 TGRT Haber

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Kante, Lookman ve Beto transferi Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri!

Fenerbahçe son dakika transfer haberleri Kante, Lookman ve Beto isimleri ile kaynıyor. Fenerbahçe Kante, Lookman, Beto transferi son durum haberleri son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Fenerbahçe’de ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürerken, sarı-lacivertli yönetim kadroyu güçlendirmek adına birden fazla cephede temaslarını sürdürüyor. Süper Lig’de Galatasaray’ın hemen arkasında ikinci sırada bulunan ekip, özellikle orta saha ve forvet hattındaki eksikleri gidermek için yoğun bir mesai yürütüyor. Fenerbahçe transfer söylentileri, her gün yeni bir iddia ile konuşuluyor. N’Golo Kante, Ademola Lookman ve Beto isimleri transfer gündeminin merkezinde yer alırken, her dosyada farklı dinamikler ve pazarlık süreçleri öne çıkıyor. İşte Fenerbahçe transfer haberleri Kante, Lookman transferinde son durum…

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Kante, Lookman ve Beto transferi Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.01.2026
saat ikonu 21:24
|
GÜNCELLEME:
23.01.2026
saat ikonu 21:27

Ara transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe, kadro planlaması doğrultusunda temaslarını aralıksız sürdürüyor. Orta saha ve forvet hattı için yürütülen görüşmelerde kritik günlere girilmiş durumda. Fenerbahçe transfer söylentileri gündem olmaya devam ederken her gün yeni isimler de öne çıkmaya devam ediyor.

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Kante, Lookman ve Beto transferi Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ SON DAKİKA

Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısı öncesinde transfer çalışmalarını çok yönlü şekilde sürdürüyor. Ligde üst sıralardaki yarışın devam etmesi nedeniyle kadro derinliğini artırmak isteyen yönetim, özellikle merkez orta saha ve santrafor bölgelerine odaklanmış durumda. Bu kapsamda hem tecrübeli hem de fizik gücü yüksek oyuncularla temaslar yürütülüyor.

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Kante, Lookman ve Beto transferi Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri!

Yönetimin yürüttüğü görüşmelerde bonservis bedelleri ve sözleşme şartları en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Kulüp, mevcut bütçe planlamasını aşmadan transferleri sonuçlandırmak istiyor. Bu nedenle bazı dosyalarda süreç uzarken, bazı isimlerde ise kiralama formülleri masada bulunuyor.

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Kante, Lookman ve Beto transferi Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri!

FENERBAHÇE KANTE TRANSFERİ SON DURUM

Fenerbahçe’nin ara transfer dönemindeki en dikkat çeken gündem maddelerinden biri N’Golo Kanté oldu. Al-Ittihad forması giyen 34 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusuyla kişisel şartlarda anlaşma sağlandı. Kante’nin transfer için olumlu yaklaşım sergilediği ve İstanbul’a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Kante, Lookman ve Beto transferi Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri!

Transferdeki en önemli engel ise bonservis bedeli olarak öne çıkıyor. Al-Ittihad cephesi başlangıçta 10-15 milyon Euro seviyelerinde bir talepte bulunurken, Fenerbahçe bu rakamı 4 milyon Euro seviyesine çekmek için pazarlıklarını sürdürüyor. Kante’nin sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması ve yaşı nedeniyle yönetim yüksek bir bedel ödemek istemiyor. Tarafların yakın zamanda yeniden bir araya gelerek karar aşamasına geçmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Kante, Lookman ve Beto transferi Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ LOOKMAN TRANSFERİ NE OLDU?

Fenerbahçe’nin gündemine gelen bir diğer isim Ademola Lookman oldu. Atalanta forması giyen Nijeryalı futbolcuyla ilgili olarak kişisel şartlarda anlaşma sağlandığı ve görüşmelerin İtalya’da devam edeceği yönünde iddialar gündeme geldi. Yıllık ücret ve bonuslar içeren tekliflerin konuşulduğu öğrenildi.

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Kante, Lookman ve Beto transferi Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri!

Ancak Atalanta’nın bonservis talebi sürecin seyrini değiştirdi. İtalyan kulübünün 40 milyon Euro seviyesinden geri adım atmaması nedeniyle Fenerbahçe’nin yaptığı teklifler kabul görmedi. Ayrıca Lookman’ın ailesinin İtalya’dan ayrılmak istememesi ve oyuncunun transfere mesafeli durması nedeniyle bu transferin kısa vadede sonuçlanmasının zor olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Kante, Lookman ve Beto transferi Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri!

BETO TRANSFERİ BİTTİ Mİ?

Fenerbahçe, forvet hattı için Everton’da forma giyen Beto’yu gündemine aldı. Youssef En-Nesyri’ye Juventus’un ilgi göstermesi ihtimali üzerine sarı-lacivertli yönetim, santrfor bölgesinde alternatif arayışına yöneldi. Bu kapsamda Beto için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı.

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Kante, Lookman ve Beto transferi Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri!

Oyuncunun temsilcisinin İstanbul’a gelerek görüşmelere katıldığı öğrenildi. Everton Teknik Direktörü David Moyes ise konuyla ilgili net bir açıklama yapmayarak kapıyı tamamen kapatmadı. Bu sezon sınırlı süre alan Beto’nun transferiyle ilgili görüşmelerin devam ettiği bildiriliyor.

#Aktüel
