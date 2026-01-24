Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Eda Ece ticarete atıldı! İlk mağazasını açtı

Yasak Elma dizisinde oynadığı Yıldız karakteriyle beğeni toplayan oyuncu Eda Ece şimdilerde ticarete atıldı. Kızı Mina'yı kucağına alan Eda Ece, Hamileliğinde kendi pijama markasını çıkaran ünlü isim markasında bir yeniliğe gitti ve mağaza da açtı.

24.01.2026
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.01.2026
saat ikonu 14:09
|
GÜNCELLEME:
24.01.2026
saat ikonu 14:09

Pis Yedili, Beni Böyle Sev, İlişki Durumu: Karışık ve son olarak da Yasak Elma dizilerinde yer alan Eda Ece anne olduktan sonra oyunculuğa ara vermişti. Ticarete atılan Eda Ece, sosyal medya hesabından mağaza açtığını duyurdu.

EDA ECE TİCARETE ATILDI

Eda Ece'nin tasarladığı rahat pijamalar hayranları tarafından büyük ilgi görüyor. Eda Ece Buğrahan Tuncer ile 4 yıllık birlikteliğini 2023 yılında resmiyete taşımıştı. Ünlü isim 4 Nisan 2024 tarihinde de kızı Mina İpek Tuncer'i kucağına aldı.

Eşofman ve pijama takımları çıkaran Eda Ece, ilk mağazasını da açtı. Ece, sosyal medya hesabından takipçilerine müjdeyi verdi.

EDA ECE OYUNCULUĞA NE ZAMAN DÖNECEK?

Ben kendi oyunculuk​ işlerime, bu seneyi de böyle bitireyim. Çünkü çocuğum çok küçük. Set, oyunculuk bu benim asıl mesleğim. Oyunculuk demek tüm gün evde olmamak demek. Şimdi onu göze alamıyorum. Çok küçük. O yüzden bu seneyi böyle bitireyim. Yavrum biraz daha büyümüş olur. 2025’te oyunculuk yaparım.” demişti. Oyunculuğa 2025 yılında dijital işlerde yer alarak başlayan Eda Ece,

